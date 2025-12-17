自律反発を狙った買いが先行か／日経225・本日の想定レンジ

*08:25JST 自律反発を狙った買いが先行か

[本日の想定レンジ]16日のNYダウは302.30ドル安の48114.26ドル、ナスダック総合指数は54.05pt高の23111.46pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比225円高の49685円だった。本日は直近の下げの反動から買い戻しが先行しそうだが、前日の米国株の下落が重荷になりそうだ。前日は人工知能（AI）関連企業などに利益確定売りが先行し、下値模索の展開となった。下げ基調が続く25日移動平均線（50023円）や節目の50000円を下回った、ローソク足は陰線を形成した。本日は連日の下げの反動から自律反発を狙った買いやシカゴ日経225先物の上昇を背景に買い戻しの動きが先行しそうだ。ただ、米国の労働市場の減速が気がかり要因となりそうだ。また、日銀の金融政策決定会合を前に様子見姿勢を強める投資家も多いとみられ、次第に模様眺めムードが強まるかもしれない。一方、円相場は1ドル＝154円台後半と前日からやや円高に振れているため、投資家心理に悪影響を及ぼす可能性もありそうだ。上値メドは、一目均衡表の基準線（49874.23）心理的節目の51000円、11月11日の高値（51513円）、下値メドは、心理的節目の49000円や11月19日の安値（48235円）、心理的な節目の48000円などが挙げられる。

[予想レンジ]上限49800円－下限49000円《SK》