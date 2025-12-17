*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か

本日の東証グロース市場250指数先物は、上値が重くなりそうだ。前日16日のダウ平均は302.30ドル安の48114.26ドル、ナスダックは54.05pt高の23111.46ptで取引を終了した。雇用統計の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、もみ合い。その後、労働市場の減速を警戒した売りが強まり、ダウは下落した。ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけ、プラス圏を回復。まちまちで終了した。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、上値が重くなりそうだ。昨日の下落で再度、5日移動平均線を下回っており、ダウントレンドの継続が意識される。短期的な需給やセクターローテーション以外での株価上昇材料に乏しく、上値では戻り売り圧力が高まりそうだ。一方、RSIやストキャスティクスが低位にあるため、大きく売り込まれる可能性は低く、一定の押し目買い需要もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比6pt高の641ptで終えている。上値のメドは650pt、下値のメドは630ptとする。《SK》