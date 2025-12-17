*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 パーク24、マンダム、Link-U グループなど

銘柄名<コード>16日終値⇒前日比

プロレド＜7034＞ 607 +57

25年10月期営業利益が前期比4.9倍。従来予想の同2.7倍を上回る。

ブラス＜2424＞ 647 -30

第1四半期営業損益が1.63億円の赤字。

GENDA＜9166＞ 605 -91

25日線下回り見切り売りも。

地域新聞社＜2164＞ 270 -60

15日ストップ高の反動安。

王子HD＜3861＞ 842.2 +10.2

発行済株式数の9.0％上限の自社株買い発表。

松屋R＆D＜7317＞ 1054 +150

オムロンヘルスケアが1株1110円でTOB。

MDV＜3902＞ 642 +100

日本生命がTOBの実施を正式に発表。

Link-U グループ＜4446＞ 1143 +150

第1四半期決算受けて15日に急落も。

グッドコムアセット＜3475＞ 1230 +112

今期の大幅増益見通しが買いインパクトに。

マンダム＜4917＞ 2804 +285

KKRが別の買収案を提示と伝わる。

パーク24＜4666＞ 2121.5 +218

好業績見通しや大幅増配計画を好感。

シンクロ・フード＜3963＞ 706 +65

直近ではアセット・バリューの保有比率が上昇。

エニグモ＜3665＞ 427 +17

15日の決算受けてあく抜け感優勢か。

ミガロHD＜5535＞ 355 +13

記念優待の実施を発表。

ACCESS＜4813＞ 547 +15

8-10月期の赤字縮小決算を引き続きプラス視。

ギフトHD＜9279＞ 3225 +20

今期の大幅増益見通しを評価。

フジHD＜4676＞ 3705 +114

レノや野村絢氏などが買い増し方針と伝わる。

日本新薬＜4516＞ 5987 +178

高値からの調整一巡感も台頭し。

ANYCOLOR＜5032＞ 4715 +95

決算嫌気売りにも一巡感で。

TOKYO BASE＜3415＞ 421 -40

8-10月期の利益水準は期待値に届かず。

三井海洋開発<6269> 11970 -940

地合い悪化で見切り売り圧力増す形か。

三井E＆S<7003> 5298 -419

新規材料ないが手仕舞い売り優勢の流れ続く。

東邦亜鉛<5707> 750 -59

連日の株価上昇の反動も強まる。

武蔵精密工業<7220> 2673 -223

野村證券では目標株価を引き下げ。《CS》