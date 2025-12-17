関連記事
前日に動いた銘柄 part1 パーク24、マンダム、Link-U グループなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
プロレド＜7034＞ 607 +57
25年10月期営業利益が前期比4.9倍。従来予想の同2.7倍を上回る。
ブラス＜2424＞ 647 -30
第1四半期営業損益が1.63億円の赤字。
GENDA＜9166＞ 605 -91
25日線下回り見切り売りも。
地域新聞社＜2164＞ 270 -60
15日ストップ高の反動安。
王子HD＜3861＞ 842.2 +10.2
発行済株式数の9.0％上限の自社株買い発表。
松屋R＆D＜7317＞ 1054 +150
オムロンヘルスケアが1株1110円でTOB。
MDV＜3902＞ 642 +100
日本生命がTOBの実施を正式に発表。
Link-U グループ＜4446＞ 1143 +150
第1四半期決算受けて15日に急落も。
グッドコムアセット＜3475＞ 1230 +112
今期の大幅増益見通しが買いインパクトに。
マンダム＜4917＞ 2804 +285
KKRが別の買収案を提示と伝わる。
パーク24＜4666＞ 2121.5 +218
好業績見通しや大幅増配計画を好感。
シンクロ・フード＜3963＞ 706 +65
直近ではアセット・バリューの保有比率が上昇。
エニグモ＜3665＞ 427 +17
15日の決算受けてあく抜け感優勢か。
ミガロHD＜5535＞ 355 +13
記念優待の実施を発表。
ACCESS＜4813＞ 547 +15
8-10月期の赤字縮小決算を引き続きプラス視。
ギフトHD＜9279＞ 3225 +20
今期の大幅増益見通しを評価。
フジHD＜4676＞ 3705 +114
レノや野村絢氏などが買い増し方針と伝わる。
日本新薬＜4516＞ 5987 +178
高値からの調整一巡感も台頭し。
ANYCOLOR＜5032＞ 4715 +95
決算嫌気売りにも一巡感で。
TOKYO BASE＜3415＞ 421 -40
8-10月期の利益水準は期待値に届かず。
三井海洋開発<6269> 11970 -940
地合い悪化で見切り売り圧力増す形か。
三井E＆S<7003> 5298 -419
新規材料ないが手仕舞い売り優勢の流れ続く。
東邦亜鉛<5707> 750 -59
連日の株価上昇の反動も強まる。
武蔵精密工業<7220> 2673 -223
野村證券では目標株価を引き下げ。《CS》
