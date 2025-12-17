*00:41JST 【市場反応】米12月製造業・サービスPMI速報値は予想下回る、ドル安値圏で推移

米12月製造業PMI速報値は51.8と、11月52.2から低下し、予想も下回り50割れとなった7月来で最低となった。ただ、5カ月連続で活動の拡大圏となる50を上回った。同月サービス業PMI速報値は52.9と、11月54.1から低下し予想を下回り、6月来で最低となった。35カ月連続で50を上回り活動拡大圏は維持した。同月コンポジットPMI速報値は53.0と、11月54.2から予想以上に低下。6月来で最低となったが、35カ月連続で50を上回る拡大圏を維持した。

その後発表された米9月企業在庫は前月比＋0.2％。8月＋0.0％から予想以上の伸びで6月来で最高を記録した。

ドルは安値圏で推移。ドル・円は154円48銭で推移した。ユーロ・ドルは1.1757ドルから1.1804ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.3416ドルでもみ合った。

【経済指標】

・米・12月製造業PMI速報値：51.8（予想：52.1、11月：52.2）

・米・12月サービス業PMI速報値：52.9（予想：54.0、11月：54.1）

・米・12月コンポジットPMI速報値：53.0（予想：53.9、11月：54.2）

・米・9月企業在庫：前月比＋0.2％（予想：＋0.1％、8月：＋0.0％）《KY》