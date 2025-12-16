*18:49JST 16日の中国本土市場概況：上海総合は続落、景気懸念で約3カ月ぶり安値

16日の中国本土市場は続落。主要指標の上海総合指数が前日比43.11ポイント（1.11％）安の3824.81ポイントと続落した。

上海総合指数は約3カ月ぶりの安値水準まで切り下げている。景気鈍化への警戒感を背景に売り圧力が強まった。主要国株式市場でハイテク関連の地合いが悪化するなか、中国本土株にも売りが波及した。銀行・酒類など時価総額の大きいセクターに下落が目立ち、需給の重さが鮮明となった。他方で一部資源や景気敏感セクターに押し目買いの動きがみられたが、市場心理は総じて慎重だった。

セクター別では、非鉄金属や金鉱株の下落が目立った。中国アルミ（601600/SH）が2.5％安、洛陽モリブデン（603993/SH）が2.4％安、広晟有色金属（600259/SH）が4.9％安、中金黄金（600489/SH）が5.5％安、紫金鉱業集団（601899/SH）が3.5％安で引けた。

また、電力設備などインフラ関連も安い。特変電工（600089/SH）が5.4％安、東方電気（600875/SH）が4.5％安、中国核工業建設（601611/SH）が3.9％安となった。ほかに、ハイテク株も売られた。烽火通信科技（600498/SH）が5.5％安、三六零安全科技（601360/SH）が5.1％安、上海剣橋科技（603083/SH）が4.7％安、瑞芯微（603893/SH）が3.6％安、曙光信息産業（603019/SH）が3.2％安と軟調な展開を示した。

半面、自動車株の一角は逆行高。北汽藍谷新能源科技（600733/SH）がストップ高の10.0％上昇、重慶長安汽車（000625/SZ）が4.4％高。そのほか、空運株やエネルギー株の一角も買われた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.83ポイント（0.74％）安の246.80ポイント、深センB株指数が1.93ポイント（0.15％）安の1264.21ポイントで終了した。《AK》