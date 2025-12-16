関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか証券業、鉱業、銀行業、卸売業、その他 金融業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、水産・農林業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 238.56 ／ 1.54
2. パルプ・紙 ／ 605.53 ／ 0.23
3. 水産・農林業 ／ 730.51 ／ 0.22
4. 食料品 ／ 2,477.78 ／ -0.15
5. 精密機器 ／ 13,035.34 ／ -0.45
6. 医薬品 ／ 3,835.7 ／ -0.56
7. 情報・通信業 ／ 7,447.53 ／ -0.83
8. サービス業 ／ 3,143.26 ／ -0.85
9. 輸送用機器 ／ 5,136.76 ／ -1.00
10. 陸運業 ／ 2,343.31 ／ -1.11
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,383.66 ／ -1.26
12. 建設業 ／ 2,663.66 ／ -1.35
13. その他製品 ／ 6,905.65 ／ -1.36
14. ゴム製品 ／ 5,759.74 ／ -1.50
15. 鉄鋼 ／ 751.67 ／ -1.51
16. 小売業 ／ 2,271.02 ／ -1.60
17. 石油・石炭製品 ／ 2,431.05 ／ -1.62
18. 不動産業 ／ 2,622.2 ／ -1.72
19. 金属製品 ／ 1,616.47 ／ -1.80
20. 電力・ガス業 ／ 658.61 ／ -1.85
21. 海運業 ／ 1,725.77 ／ -1.86
22. 電気機器 ／ 6,165.53 ／ -1.92
23. 化学工業 ／ 2,570.96 ／ -1.98
24. 機械 ／ 4,159.19 ／ -2.02
25. ガラス・土石製品 ／ 1,739.48 ／ -2.03
26. 保険業 ／ 2,997.33 ／ -2.03
27. 繊維業 ／ 859.03 ／ -2.13
28. その他金融業 ／ 1,246.18 ／ -2.33
29. 卸売業 ／ 5,014.64 ／ -2.70
30. 銀行業 ／ 508.65 ／ -2.97
31. 鉱業 ／ 904.34 ／ -3.34
32. 証券業 ／ 819.76 ／ -3.69
33. 非鉄金属 ／ 3,297. ／ -4.79《CS》
