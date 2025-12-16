ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続落、ソフトバンクGが1銘柄で約57円分押し下げ

2025年12月16日 12:54

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:54JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続落、ソフトバンクGが1銘柄で約57円分押し下げ
16日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり37銘柄、値下がり184銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は続落。644.55円安の49523.56円（出来高概算11億655万株）で前場の取引を終えている。

15日の米国株式市場は続落。ダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは137.76ポイント安の23057.41で取引を終了した。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。

米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は116.87円安の50051.24円と続落して取引を開始した。その後、寄付き直後は売り圧力が先行したものの、ドル円相場が円安水準で推移となる中、輸出関連株など一部の買い戻しが見られた。市場では米国の重要経済指標発表を控え、手控えムードが午前の取引全般に影響し、明確な方向感のない展開となった。また、出来高は前日比でやや低調な推移となり、参加者の積極的な取引姿勢に慎重さが見られた。

個別では、テルモ＜4543＞、塩野義＜4507＞、バンナムHD＜7832＞、スクリン＜7735＞、花王＜4452＞、協和キリン＜4151＞、大和ハウス＜1925＞、武田＜4502＞、日ハム＜2282＞、OLC＜4661＞、大日印＜7912＞、日清粉G＜2002＞、アステラス薬＜4503＞、ダイキン＜6367＞、ヤマハ＜7951＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、信越化<4063>、中外薬<4519>、日東電<6988>、イビデン<4062>、TDK<6762>、三菱商<8058>、リクルートHD<6098>、住友電<5802>、安川電<6506>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属や電気機器、化学など多くのセクターが軟調推移した一方、空運業や水産・農林業など一部セクターはプラスで推移するなど明暗が分かれた。特に非鉄金属の下落幅が大きく、総じてリスク回避的な地合いが意識されている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約57円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、信越化<4063>、中外薬<4519>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはテルモ＜4543＞となり1銘柄で日経平均を約8円押し上げた。同2位は塩野義薬＜4507＞となり、花王＜4452＞、バンナムHD＜7832＞、スクリーンHD＜7735＞、協和キリン＜4151＞、大和ハウス＜1925＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　49523.56(-644.55)

値上がり銘柄数 37(寄与度+27.93)
値下がり銘柄数 184(寄与度-672.48)
変わらず銘柄数 4


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2320　 30　 8.02
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　2762.5　 20.5　 2.06
＜4452＞　花王　　　　　　　　　6313　 54　 1.80
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 4244　 18　 1.80
＜7735＞　SCREEN　　　　　13250　 110　 1.47
＜4151＞　協和キリン　　　　　2607.5　 32.5　 1.09
＜1925＞　大和ハウス工業　　　　5249　 31　 1.04
＜4502＞　武田薬品工業　　　　　4508　 27　 0.90
＜2282＞　日本ハム　　　　　　　6790　 44　 0.74
＜4661＞　オリエンタルランド　　2884　 17.5　 0.58
＜4503＞　アステラス製薬　　　2113.5　 3.5　 0.58
＜7912＞　大日本印刷　　　　　2733.5　 17.5　 0.58
<4324>　電通グループ　　　　　3345　 17　 0.57
<6841>　横河電機　　　　　　　5087　 16　 0.53
＜2002＞　日清粉G 　　　　　 1875.5　 15　 0.50
<9735>　セコム　　　　　　　　5597　 7　 0.47
＜7951＞　ヤマハ　　　　　　　　1094　 4.5　 0.45
<9201>　日本航空　　　　　　　2918　 12.5　 0.42
<2432>　ディー・エヌ・エー　　2508　 38.5　 0.39
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1329　 3.5　 0.35


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　16545　 -285　-57.16
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56490　 -700　-56.15
＜8035＞　東エレク　　　　　　 30690　 -450　-45.12
＜6954＞　ファナック　　　　　　5831　 -244　-40.78
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 16685　 -1005　-33.59
<4063>　信越化　　　　　　　　4791　 -188　-31.42
<4519>　中外製薬　　　　　　　8333　 -181　-18.15
<6988>　日東電工　　　　　　　3722　 -105　-17.55
<4062>　イビデン　　　　　　 11400　 -490　-16.38
<6762>　TDK　　　　　　　　2214　 -29.5　-14.79
<8058>　三菱商事　　　　　　　3640　 -140　-14.04
<6857>　アドバンテ　　　　　 19400　 -50　-13.37
<6098>　リクルートHD　　　　 8497　 -123　-12.33
<6506>　安川電機　　　　　　　4616　 -297　 -9.93
<8267>　イオン　　　　　　　2353.5　 -98.5　 -9.88
<5802>　住友電気工業　　　　　6337　 -295　 -9.86
<9766>　コナミG　　　　　　　21900　 -270　 -9.02
<6146>　ディスコ　　　　　　 46560　 -1140　 -7.62
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2795　 -89　 -7.44
<9433>　KDDI　　　　　　　2699　 -18.5　 -7.42《CS》

関連記事