*12:54JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続落、ソフトバンクGが1銘柄で約57円分押し下げ

16日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり37銘柄、値下がり184銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は続落。644.55円安の49523.56円（出来高概算11億655万株）で前場の取引を終えている。

15日の米国株式市場は続落。ダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは137.76ポイント安の23057.41で取引を終了した。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。

米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は116.87円安の50051.24円と続落して取引を開始した。その後、寄付き直後は売り圧力が先行したものの、ドル円相場が円安水準で推移となる中、輸出関連株など一部の買い戻しが見られた。市場では米国の重要経済指標発表を控え、手控えムードが午前の取引全般に影響し、明確な方向感のない展開となった。また、出来高は前日比でやや低調な推移となり、参加者の積極的な取引姿勢に慎重さが見られた。

個別では、テルモ＜4543＞、塩野義＜4507＞、バンナムHD＜7832＞、スクリン＜7735＞、花王＜4452＞、協和キリン＜4151＞、大和ハウス＜1925＞、武田＜4502＞、日ハム＜2282＞、OLC＜4661＞、大日印＜7912＞、日清粉G＜2002＞、アステラス薬＜4503＞、ダイキン＜6367＞、ヤマハ＜7951＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、信越化<4063>、中外薬<4519>、日東電<6988>、イビデン<4062>、TDK<6762>、三菱商<8058>、リクルートHD<6098>、住友電<5802>、安川電<6506>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属や電気機器、化学など多くのセクターが軟調推移した一方、空運業や水産・農林業など一部セクターはプラスで推移するなど明暗が分かれた。特に非鉄金属の下落幅が大きく、総じてリスク回避的な地合いが意識されている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約57円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、信越化<4063>、中外薬<4519>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはテルモ＜4543＞となり1銘柄で日経平均を約8円押し上げた。同2位は塩野義薬＜4507＞となり、花王＜4452＞、バンナムHD＜7832＞、スクリーンHD＜7735＞、協和キリン＜4151＞、大和ハウス＜1925＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 49523.56(-644.55)

値上がり銘柄数 37(寄与度+27.93)

値下がり銘柄数 184(寄与度-672.48)

変わらず銘柄数 4



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4543＞ テルモ 2320 30 8.02

＜4507＞ 塩野義製薬 2762.5 20.5 2.06

＜4452＞ 花王 6313 54 1.80

＜7832＞ バンナムHD 4244 18 1.80

＜7735＞ SCREEN 13250 110 1.47

＜4151＞ 協和キリン 2607.5 32.5 1.09

＜1925＞ 大和ハウス工業 5249 31 1.04

＜4502＞ 武田薬品工業 4508 27 0.90

＜2282＞ 日本ハム 6790 44 0.74

＜4661＞ オリエンタルランド 2884 17.5 0.58

＜4503＞ アステラス製薬 2113.5 3.5 0.58

＜7912＞ 大日本印刷 2733.5 17.5 0.58

<4324> 電通グループ 3345 17 0.57

<6841> 横河電機 5087 16 0.53

＜2002＞ 日清粉G 1875.5 15 0.50

<9735> セコム 5597 7 0.47

＜7951＞ ヤマハ 1094 4.5 0.45

<9201> 日本航空 2918 12.5 0.42

<2432> ディー・エヌ・エー 2508 38.5 0.39

<3092> ZOZO 1329 3.5 0.35



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 16545 -285 -57.16

＜9983＞ ファーストリテ 56490 -700 -56.15

＜8035＞ 東エレク 30690 -450 -45.12

＜6954＞ ファナック 5831 -244 -40.78

＜5803＞ フジクラ 16685 -1005 -33.59

<4063> 信越化 4791 -188 -31.42

<4519> 中外製薬 8333 -181 -18.15

<6988> 日東電工 3722 -105 -17.55

<4062> イビデン 11400 -490 -16.38

<6762> TDK 2214 -29.5 -14.79

<8058> 三菱商事 3640 -140 -14.04

<6857> アドバンテ 19400 -50 -13.37

<6098> リクルートHD 8497 -123 -12.33

<6506> 安川電機 4616 -297 -9.93

<8267> イオン 2353.5 -98.5 -9.88

<5802> 住友電気工業 6337 -295 -9.86

<9766> コナミG 21900 -270 -9.02

<6146> ディスコ 46560 -1140 -7.62

<9843> ニトリHD 2795 -89 -7.44

<9433> KDDI 2699 -18.5 -7.42《CS》