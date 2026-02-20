*07:03JST NY株式：NYダウは267.50ドル安、地政学的リスクの高まりを警戒

米国株式市場は反落。ダウ平均は267.50ドル安の49395.16ドル、ナスダックは70.90ポイント安の22682.73で取引を終了した。

トランプ政権によるイラン攻撃の可能性を警戒し、寄り付き後、下落。トランプ大統領は核開発を巡りイランに合意を迫り、10日から15日間の猶予を与えると警告すると、警戒感が一段と高まり続落した。原油高でインフレ懸念も浮上し利下げ期待が後退したほか、プライベートクレジット市場巡る懸念も売り圧力となったと見られ、終日軟調に推移し終了。セクター別では不動産管理・開発や資本財が上昇した一方、消費者サービスが下落した。

防衛会社のロッキードマーチン（LMT）はのちに否定されたがドイツがF35戦闘機の追加購入を検討しているとの報道、トランプ政権が中東戦力配備を拡大、域内の緊張を受けた需要増期待に買われた。農機具メーカーのディア（DE）は第1四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったほか、通期の見通し引き上げが好感され、上昇。バイオのモデルナ（MRNA）は疾病予防管理センター（CDC）がワクチンを巡る会合を延期したため、上昇。

レンタカー会社のエイビス・バジェット・グループ（CAR）は四半期決算で通期調整後EBITDA（利息・税金・減価償却費・償却費控除前の利益）が予想を下回り、大幅安。ディスカウント小売のウォルマート（WMT）は第4四半期決算が市場予想を上回ったが、控えめな通期見通しに失望し、売られた。資産運用会社のブルー・アウル・キャピタル（OWL）は個人投資家向けのプライベートクレジットファンド1本について解約を制限すると発表したことが警戒され、下落。

ドキュメント管理ソフトウエアの設計・開発を担うドロップボックス（DBX）は取引終了後に決算を発表。利益率が予想を上回り、時間外取引で買われている。

（Horiko Capital Management LLC）《YY》