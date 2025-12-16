日経平均は続落、米株安が直撃し4万円台まで下落／ランチタイムコメント

*12:14JST 日経平均は続落、米株安が直撃し4万円台まで下落

日経平均は続落。644.55円安の49523.56円（出来高概算11億655万株）で前場の取引を終えている。

15日の米国株式市場は続落。ダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは137.76ポイント安の23057.41で取引を終了した。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。

米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は116.87円安の50051.24円と続落して取引を開始した。その後、寄付き直後は売り圧力が先行したものの、ドル円相場が円安水準で推移となる中、輸出関連株など一部の買い戻しが見られた。市場では米国の重要経済指標発表を控え、手控えムードが午前の取引全般に影響し、明確な方向感のない展開となった。また、出来高は前日比でやや低調な推移となり、参加者の積極的な取引姿勢に慎重さが見られた。

個別では、テルモ＜4543＞、塩野義＜4507＞、バンナムHD＜7832＞、スクリン＜7735＞、花王＜4452＞、協和キリン＜4151＞、大和ハウス＜1925＞、武田＜4502＞、日ハム＜2282＞、OLC＜4661＞、大日印＜7912＞、日清粉G＜2002＞、アステラス薬＜4503＞、ダイキン＜6367＞、ヤマハ＜7951＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクＧ＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、信越化<4063>、中外薬<4519>、日東電<6988>、イビデン<4062>、TDK<6762>、三菱商<8058>、リクルートHD<6098>、住友電<5802>、安川電<6506>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属や電気機器、化学など多くのセクターが軟調推移した一方、空運業や水産・農林業など一部セクターはプラスで推移するなど明暗が分かれた。特に非鉄金属の下落幅が大きく、総じてリスク回避的な地合いが意識されている。

後場の日経平均株価は、前場の流れを引き継いで弱含みでの推移が予想される。国内では引き続き出来高の低調さが注意され、市場参加者の慎重姿勢が後場の取引にも影響を及ぼす可能性がある。ただし、15日夜の米株先物や海外市場の動きを受けて、後場にかけて見直し買いが散発する場合もあり、方向感が定まらない展開となろう。《AK》