INEST---中期経営計画を中心とした事業概要および経営戦略

INEST＜7111＞は10日、個人投資家向けオンラインIRイベントに登壇し、代表取締役社長の小泉まりが中期経営計画を中心に事業概要および経営戦略について説明したと発表した。

新たな収益の柱については、宅配水に続くストック型ビジネスの確立を目指し、同社の販売チャネルに適合し継続収益が見込める自社コンテンツの開発に注力していく方針を示した。

女性が働きやすい環境づくりについては、同社グループの女性管理職比率が約30％と全国平均を大きく上回っており、キャリア形成支援や相談体制の整備、心理的ハードルの低減など、具体的な職場環境の改善策を実行している。

ライフスタイル事業では、2025年10月に新商品「Smart Film」と「Smart Subscribe 2」をリリース。「Smart Film」は新入居者を主なターゲットとし、動画コンテンツを通じてこれまで接点の少なかった層へのアプローチ拡大を図る。

また、ライフスタイルアドバイザー事業の成長要因としては、「入居時」という購買意欲の高いタイミングに、電気・ガス・水道・保険などの生活インフラをワンストップで案内できる点を強みとしており、コールセンターやLINEなど複数の提案チャネルを活用した柔軟な対応体制が構築されている。