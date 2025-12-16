*11:10JST オートサーバー---「ＡＳワンプラ」出品ツールにAI機能を追加実装

オートサーバー＜5589＞は15日、自社が提供する「ＡＳワンプラ」の出品ツールに、AI機能を追加実装したと発表した。

同社は、運営する中古車流通プラットフォーム「ASNET」のうち会員間売買サービス「ASワンプラ」への出品ツールとして「かんたん入力WEB」および「かんたん入力アプリ」を提供し、2024年12 月には初のAI機能の実装を行ってきた。今回、AI機能の拡充として、車両のナンバープレートを画像認識・解析し、自動でマスキングできる機能を追加実装した。

今回の追加実装により、ASNET会員様の負担となっていた出品業務の手間が削減されることが見込まれるとともに、業務効率化によりさらなるASワンプラへの出品台数の増加も期待される。

同社は、今後もより安心・公正に取引できる場を提供するためにサービスの構築を行うことにより、「ASワンプラサービス」の拡充、品質向上に努めるとともに、中古車事業者の業務支援およびDX促進を通じて、中古車流通の活性化に努めていきたいと考えている。《NH》