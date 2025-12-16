関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比145円安の50095円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.52円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自＜7203＞、三井物産＜8031＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比145円安の50095円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは137.76ポイント安の23057.41で取引を終了した。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。
15日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円84銭まで下落後、155円40銭まで反発し、155円22銭で引けた。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長を睨んだ金利先安観に加え、米12月NY連銀製造業景気指数が予想外にマイナスに落ち込み長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、12月NAHB住宅市場指数が11月月分から改善し、下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1769ドルまで上昇後、1.1738ドルまで反落し、1.1753ドルで引けた。ユーロ圏10月鉱工業生産の予想以上の伸びを好感しユーロ買いが優勢となった。
NY原油先物1月限は弱含み（NYMEX原油1月限終値：56.82 ↓0.62）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.62ドル（－1.08％）の56.82ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1164 48.5 4.35
6326 (KUBTY) クボタ 74.50 2313 57 2.53
8053 (SSUMY) 住友商事 35.22 5468 95 1.77
4568 (DSNKY) 第一三共 22.70 3524 45 1.29
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.61 4536 55 1.23
「ADR下落率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.70 1816 -275.5 -13.1
7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2749 -347 -11.2
8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7141 -900 -11.1
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1389 -62 -4.2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.59 16328 -502 -2.98
■そのたADR（15日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 214.81 6.69 3335 -1
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.39 0.39 2544 -14
8035 (TOELY) 東京エレク 99.70 2.79 30955 -18
6758 (SONY.N) ソニー 26.64 -0.13 4136 -
9432 (NTTYY) NTT 24.98 0.13 155 -0.4
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.70 -0.36 3679 -10
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.70 0.07 4921
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.68 0.71 56942 -24
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.59 -2.36 16328 -502
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.06 0.81 4986
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 125.40 0.81 9734
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.63 0.57 5079 -11
8031 (MITSY) 三井物産 592.42 6.73 4598
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 1.00 8538 -82
4568 (DSNKY) 第一三共 22.70 1.30 3524 4
9433 (KDDIY) KDDI 17.45 0.30 2709 -8.5
7974 (NTDOY) 任天堂 18.32 -0.19 11376 -11
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.70 0.98 5853 7
7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.13 0.20 1611 1.
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.79 0.34 5834 -
6902 (DNZOY) デンソー 13.72 0.26 2130 -
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.37 0.19 8498 -1
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.41 0.18 2858 -8.
8411 (MFG.N) みずほFG 7.59 0.22 5891 39
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.50 -0.11 19405 -12
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.61 0.28 4536 5
7741 (HOCPY) HOYA 154.23 2.79 23943 -127
6503 (MIELY) 三菱電機 61.87 0.88 4802 -
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.44 -0.24 3241 -3
7751 (CAJPY) キヤノン 31.03 0.50 4817 2
6273 (SMCAY) SMC 17.52 -0.43 54396 -194
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.70 -1.52 1816 -275.
6146 (DSCSY) ディスコ 30.60 0.50 47503 -19
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.20 0.32 2204 -8.5
8053 (SSUMY) 住友商事 35.22 0.81 5468 9
6702 (FJTSY) 富士通 27.27 0.47 4233 -1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.61 4.01 17947 3
5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.65 0.42 7343 -1
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.26 0.26 1593 -2.
8002 (MARUY) 丸紅 289.50 -2.22 4494 -5
6723 (RNECY) ルネサス 6.88 0.09 2136 -2
6954 (FANUY) ファナック 19.48 -0.51 6048 -2
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.39 0.69 3786 0
8801 (MTSFY) 三井不動産 35.20 0.40 1821 -2.
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.25 0.11 5006 -
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.13 0.18 3456 -2
6594 (NJDCY) 日本電産 3.20 0.50 1987 -3
6857 (ATEYY) アドバンテスト 124.60 -2.10 19343 -10
4543 (TRUMY) テルモ 14.72 0.11 2285 -
8591 (IX.N) オリックス 29.33 0.50 4553 3
（時価総額上位50位、1ドル155.24円換算）《AN》
