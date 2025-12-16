*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買いが優勢か

本日の東証グロース市場250指数先物は、買いが優勢の展開を想定する。前日15日のダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは137.76pt安の23057.41ptで取引を終了した。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、買いが優勢の展開を想定する。夜間取引で5日移動平均線や日足一目均衡表の転換線を上回ってきたことに加え、日足パラボリックの陽転（16日現在655.4pt）を射程圏に捉え、短期トレンド転換が意識されそうだ。昨日は内需関連株見直しの動きから、セクターローテーションの買いも観測されるなど、一方的なダウントレンドが一巡した可能性もあり、戻り売り圧力を押し目買い需要が上回る局面もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の652ptで終えている。上値のメドは660pt、下値のメドは645ptとする。《SK》