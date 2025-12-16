*07:55JST 米国株式市場は続落、雇用統計を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（15日）

DEC15

Ｏ 50380（ドル建て）

Ｈ 50535

Ｌ 50055

Ｃ 50250 大証比+10（イブニング比+170）

Vol 2327



DEC15

Ｏ 50190（円建て）

Ｈ 50405

Ｌ 49915

Ｃ 50095 大証比-145（イブニング比+15）

Vol 14240

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（15日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.52円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自<720

3>、三井物産＜8031＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 214.81 6.69 3335 -1

5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.39 0.39 2544 -14

8035 (TOELY) 東京エレク 99.70 2.79 30955 -18

5

6758 (SONY.N) ソニー 26.64 -0.13 4136 -

3

9432 (NTTYY) NTT 24.98 0.13 155 -0.4

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.70 -0.36 3679 -10

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.70 0.07 4921

7

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.68 0.71 56942 -24

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.59 -2.36 16328 -502

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.06 0.81 4986

7

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 125.40 0.81 9734

7

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.63 0.57 5079 -11

8031 (MITSY) 三井物産 592.42 6.73 4598

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 1.00 8538 -82

4568 (DSNKY) 第一三共 22.70 1.30 3524 4

5

9433 (KDDIY) KDDI 17.45 0.30 2709 -8.5

7974 (NTDOY) 任天堂 18.32 -0.19 11376 -11

9

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.70 0.98 5853 7

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.13 0.20 1611 1.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.79 0.34 5834 -

7

6902 (DNZOY) デンソー 13.72 0.26 2130 -

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.37 0.19 8498 -1

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.41 0.18 2858 -8.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.59 0.22 5891 39

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.50 -0.11 19405 -12

0

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.61 0.28 4536 5

5

7741 (HOCPY) HOYA 154.23 2.79 23943 -127

6503 (MIELY) 三菱電機 61.87 0.88 4802 -

6

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.44 -0.24 3241 -3

0

7751 (CAJPY) キヤノン 31.03 0.50 4817 2

3

6273 (SMCAY) SMC 17.52 -0.43 54396 -194

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.70 -1.52 1816 -275.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 30.60 0.50 47503 -19

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.20 0.32 2204 -8.5

8053 (SSUMY) 住友商事 35.22 0.81 5468 9

5

6702 (FJTSY) 富士通 27.27 0.47 4233 -1

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.61 4.01 17947 3

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.65 0.42 7343 -1

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.26 0.26 1593 -2.

5

8002 (MARUY) 丸紅 289.50 -2.22 4494 -5

6

6723 (RNECY) ルネサス 6.88 0.09 2136 -2

6

6954 (FANUY) ファナック 19.48 -0.51 6048 -2

7

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.39 0.69 3786 0

8801 (MTSFY) 三井不動産 35.20 0.40 1821 -2.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.25 0.11 5006 -

4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.13 0.18 3456 -2

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.20 0.50 1987 -3

9

6857 (ATEYY) アドバンテスト 124.60 -2.10 19343 -10

7

4543 (TRUMY) テルモ 14.72 0.11 2285 -

5

8591 (IX.N) オリックス 29.33 0.50 4553 3

5

（時価総額上位50位、1ドル155.24円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1164 48.5 4.35

6326 (KUBTY) クボタ 74.50 2313 57 2.5

3

8053 (SSUMY) 住友商事 35.22 5468 95 1.7

7

4568 (DSNKY) 第一三共 22.70 3524 45 1.2

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.61 4536 55 1.2

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.70 1816 -275.5 -13.1

7

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2749 -347 -11.2

1

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7141 -900 -11.1

9

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1389 -62 -4.2

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.59 16328 -502 -2.98



「米国株式市場概況」（15日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48416.56 前日比：-41.49

始値：48594.36 高値：48679.14 安値：48283.27

年初来高値：48704.01 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23057.41 前日比：-137.76

始値：23330.04 高値：23345.56 安値：23012.00

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6816.51 前日比：-10.90

始値：6860.19 高値：6861.59 安値：6801.49

年初来高値：6901.00 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.847％ 米10年国債 4.178％

15日の米国株式市場は続落。ダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは

137.76ポイント安の23057.41で取引を終了した。

次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FO

MC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市

場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブ

ル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟

調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジ

ー・ハード・機器が下落した。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は完全な無人運転ロボタクシーサービスのテ

スト運行をテキサス州、オースチンで開始したことをマスク最高経営責任者（CEO）

が明らかにし、上昇。配車サービスのウーバーテクノロジーズ（UBER）は競争激化

懸念に下落。ホテルチェーン運営のマリオット・インターナショナル（MAR）はアナ

リストの投資判断引き上げで上昇。不動産ウェブサイト運営会社のジロー・グルー

プ（Z）はアルファベット（GOOG）傘下のグーグルが新たな不動産広告でリスティン

グ市場参入の可能性で競争激化が警戒され、下落。ソフトウエアメーカーのサービ

スナウ（NOW）はサイバーセキュリティのスタートアップ、ARMISを70億ドル規模で

買収する方向で協議しているとの報道が警戒され、下落した。

自動車メーカーのフォード（F）は取引終了後、電気自動車戦略の見直しで195億ド

ル費用計上する計画を発表し、時間外取引で買われている。

