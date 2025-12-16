関連記事
米国株式市場は続落、雇用統計を警戒
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（15日）
DEC15
Ｏ 50380（ドル建て）
Ｈ 50535
Ｌ 50055
Ｃ 50250 大証比+10（イブニング比+170）
Vol 2327
DEC15
Ｏ 50190（円建て）
Ｈ 50405
Ｌ 49915
Ｃ 50095 大証比-145（イブニング比+15）
Vol 14240
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（15日）
ADR市場では、対東証比較（ドル155.52円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自<720
3>、三井物産＜8031＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 214.81 6.69 3335 -1
5
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.39 0.39 2544 -14
8035 (TOELY) 東京エレク 99.70 2.79 30955 -18
5
6758 (SONY.N) ソニー 26.64 -0.13 4136 -
3
9432 (NTTYY) NTT 24.98 0.13 155 -0.4
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.70 -0.36 3679 -10
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.70 0.07 4921
7
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.68 0.71 56942 -24
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.59 -2.36 16328 -502
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.06 0.81 4986
7
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 125.40 0.81 9734
7
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.63 0.57 5079 -11
8031 (MITSY) 三井物産 592.42 6.73 4598
1
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 1.00 8538 -82
4568 (DSNKY) 第一三共 22.70 1.30 3524 4
5
9433 (KDDIY) KDDI 17.45 0.30 2709 -8.5
7974 (NTDOY) 任天堂 18.32 -0.19 11376 -11
9
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.70 0.98 5853 7
7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.13 0.20 1611 1.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.79 0.34 5834 -
7
6902 (DNZOY) デンソー 13.72 0.26 2130 -
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.37 0.19 8498 -1
6
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.41 0.18 2858 -8.
5
8411 (MFG.N) みずほFG 7.59 0.22 5891 39
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.50 -0.11 19405 -12
0
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.61 0.28 4536 5
5
7741 (HOCPY) HOYA 154.23 2.79 23943 -127
6503 (MIELY) 三菱電機 61.87 0.88 4802 -
6
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.44 -0.24 3241 -3
0
7751 (CAJPY) キヤノン 31.03 0.50 4817 2
3
6273 (SMCAY) SMC 17.52 -0.43 54396 -194
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.70 -1.52 1816 -275.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 30.60 0.50 47503 -19
7
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.20 0.32 2204 -8.5
8053 (SSUMY) 住友商事 35.22 0.81 5468 9
5
6702 (FJTSY) 富士通 27.27 0.47 4233 -1
1
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.61 4.01 17947 3
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.65 0.42 7343 -1
9
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.26 0.26 1593 -2.
5
8002 (MARUY) 丸紅 289.50 -2.22 4494 -5
6
6723 (RNECY) ルネサス 6.88 0.09 2136 -2
6
6954 (FANUY) ファナック 19.48 -0.51 6048 -2
7
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.39 0.69 3786 0
8801 (MTSFY) 三井不動産 35.20 0.40 1821 -2.
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.25 0.11 5006 -
4
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.13 0.18 3456 -2
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.20 0.50 1987 -3
9
6857 (ATEYY) アドバンテスト 124.60 -2.10 19343 -10
7
4543 (TRUMY) テルモ 14.72 0.11 2285 -
5
8591 (IX.N) オリックス 29.33 0.50 4553 3
5
（時価総額上位50位、1ドル155.24円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1164 48.5 4.35
6326 (KUBTY) クボタ 74.50 2313 57 2.5
3
8053 (SSUMY) 住友商事 35.22 5468 95 1.7
7
4568 (DSNKY) 第一三共 22.70 3524 45 1.2
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.61 4536 55 1.2
3
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（15日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.70 1816 -275.5 -13.1
7
7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2749 -347 -11.2
1
8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7141 -900 -11.1
9
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1389 -62 -4.2
7
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.59 16328 -502 -2.98
「米国株式市場概況」（15日）
ＮＹＤＯＷ
終値：48416.56 前日比：-41.49
始値：48594.36 高値：48679.14 安値：48283.27
年初来高値：48704.01 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：23057.41 前日比：-137.76
始値：23330.04 高値：23345.56 安値：23012.00
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6816.51 前日比：-10.90
始値：6860.19 高値：6861.59 安値：6801.49
年初来高値：6901.00 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.847％ 米10年国債 4.178％
15日の米国株式市場は続落。ダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは
137.76ポイント安の23057.41で取引を終了した。
次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FO
MC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市
場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブ
ル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟
調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジ
ー・ハード・機器が下落した。
電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は完全な無人運転ロボタクシーサービスのテ
スト運行をテキサス州、オースチンで開始したことをマスク最高経営責任者（CEO）
が明らかにし、上昇。配車サービスのウーバーテクノロジーズ（UBER）は競争激化
懸念に下落。ホテルチェーン運営のマリオット・インターナショナル（MAR）はアナ
リストの投資判断引き上げで上昇。不動産ウェブサイト運営会社のジロー・グルー
プ（Z）はアルファベット（GOOG）傘下のグーグルが新たな不動産広告でリスティン
グ市場参入の可能性で競争激化が警戒され、下落。ソフトウエアメーカーのサービ
スナウ（NOW）はサイバーセキュリティのスタートアップ、ARMISを70億ドル規模で
買収する方向で協議しているとの報道が警戒され、下落した。
自動車メーカーのフォード（F）は取引終了後、電気自動車戦略の見直しで195億ド
ル費用計上する計画を発表し、時間外取引で買われている。
