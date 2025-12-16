*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 coly、かっこ、スマレジなど

銘柄名<コード15日終値⇒前日比

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4516 -302

半導体製造装置株は総じて安い。

日本マイクロニクス＜6871＞ 6040 -360

半導体関連は中小型株にも売りが優勢。

日東紡績＜3110＞ 11080 -530

半導体関連の中小型株の一角で。

TDK＜6762＞ 2243.5 -96

全般的なハイテク株安の流れに押される。

東京応化工業＜4186＞ 5771 -155

半導体関連として売り優勢。

日本製鉄＜5401＞ 604 -28

大規模投資計画による財務負担なども警戒視。

三井E＆S＜7003＞ 5717 -180

半導体株安から他の株価上昇銘柄にも売り圧力。

村田製作所＜6981＞ 3271 -129

半導体株安の流れが電子部品株にも波及。

フジクラ＜5803＞ 17690 -810

AI関連株には過熱警戒感再燃も。

住友金属鉱山＜5713＞ 5706 -246

先週末にかけての一段高で利食い売り優勢。

デクセリアルズ＜4980＞ 3049 -68

半導体関連が幅広く売られる流れで。

レノバ＜9519＞ 648 -8

株安止まらず短期資金の手仕舞い売り優勢。

古河電気工業＜5801＞ 9436 -379

AI関連として電線株にも売りが優勢。

荏原製作所＜6361＞ 3774 -164

半導体関連の一角として売られる。

エス・サイエンス＜5721＞ 172 +50

株主割当による新株予約権を発行。

室町ケミカル＜4885＞ 813 +89

上半期営業益倍増など業績予想を大幅上方修正。

弘電社＜1948＞ 5130 +570

引き続き再編の思惑などが優勢か。

宮入バルブ製作所＜6495＞ 125 +11

一部ユーチューブで取り上げられているもよう。

YE DIGITAL＜2354＞ 770 +65

安川電機の持分法適用会社としてフィジカルAI関連物色波及も。

リバーエレテック＜6666＞ 486 -47

連日の株価急伸で利食い売り優勢。

coly<4175> 2180 +400

10月6日に開示した「大手エンターテインメント企業との取引契約締結」の契約相手が取引先がウォルト・ディズニー・ジャパンと発表。

Pアンチエイジ<4934> 712 +10

第1四半期営業利益が通期予想を上回る。上値は重い。

ブレインズ<4075> 876 -97

第1四半期営業損益が0.27億円の赤字。

さくらさく<7097> 2795 +103

第1四半期営業利益が前年同期比8.1倍。

GLOE<9565> 887 -3

営業利益が前期11.6％増・今期2.7倍予想と発表し前週末買われる。

15日は売り優勢。

デリバリコンサル<9240> 549 +10

第1四半期営業利益が0.56億円。前年同期の0.18億円の赤字から黒字に転じる。

上値は重い。

ナレルグループ<9163> 2180 -135

25年10月期営業利益9.1％減。従来予想の6.4％増から減益で着地。

かっこ<4166> 999 +116

前週末ストップ高の買い人気継続。

GENDA<9166> 696 -52

第3四半期累計の営業利益9.0％減。上期の0.9％増から減益に転じる。

スマレジ<4431> 3190 +365

26年4月期利益が従来のレンジ予想の上限になる見込み。《CS》