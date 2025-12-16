クロスフォー、グロースパートナーズと業務資本提携、第三者割当で最大約10億円調達

■新株予約権と転換社債で資金確保、成長戦略とKPI実行を支援

クロスフォー<7810>(東証スタンダード)は12月15日、グロースパートナーズとの業務資本提携契約の締結と、第三者割当による第6回新株予約権および第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を発表した。提携先が管理・運営するGP上場企業出資投資事業有限責任組合を割当予定先とし、成長戦略の実行と財務基盤の強化を同時に進める。

同社は独自特許技術「Dancing Stone」やテニスチェーンを軸に国内外で事業を展開してきたが、金地金価格の高止まりや為替変動、在庫負担の影響を受け、2025年7月期の営業キャッシュ・フローは△125,812千円、有利子負債依存度は59.1%と高水準にあった。こうした状況を踏まえ、資金提供とハンズオン支援を一体で受けられる体制が戦略遂行に資すると判断した。

第三者割当により最大約10億円規模を調達し、(1)次世代基幹商品の開発と販売拡大、(2)海外展開の深化、(3)人材採用、(4)テニスチェーンなど主力商品の生産効率化に向けた地金調達、(5)M&A資金に充当する。併せて、成長戦略策定、DX、海外展開、M&A、IRなどの伴走支援を受け、持続的な成長と財務の安定性向上を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

