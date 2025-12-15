*17:20JST 東京為替：ドル・円は軟調、午後は一時154円台

15日の東京市場でドル・円は軟調。今週開催の日銀金融政策決定会合で追加利上げの可能性が報じられ、円買い先行で155円98銭から値を下げる展開に。米金利の下げ渋りでドル売りは抑制されたが、午後以降も円買いが強まり夕方に154円95銭まで下げた。

・ユ-ロ・円は183円00銭から181円84銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1728ドルから1.1744ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値50,352.09円、高値50,432.10円、安値49,965.68円、終値50,168.11円(前日比668.44円安)

・17時時点：ドル・円155円10-20銭、ユ-ロ・円181円90-00銭

【要人発言】

・高市首相

「為替は様々な要因を背景に市場において決まるもの」

「成長率の範囲に政府財務残高の対GDP比の伸びを抑えて市場の信認を得たい」

・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁

「経済は11月の予測に沿って推移している」

「政策金利はしばらくの間2.25％にとどまるだろう」

【経済指標】

・日本銀行短観12月調査・大企業製造業DI予想：+15（予想：+15、前回+14）

・日本銀行短観12月調査・大企非製造業DI：+35（予想：+35、前回+34）

・中・11月小売売上高：前年比+1.3％（予想：+2.9％、10月：+2.9％）

・中・11月鉱工業生産：前年比+4.8％（予想：+5.0％、10月：+4.9％）《TY》