12月15日の強弱材料

*09:01JST 12月15日

強気材料

・日経平均株価は上昇（50836.55、+687.73）

・為替相場は円安・ドル高（155.80-90）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（48458.05、-245.96）

・ナスダック総合指数は下落（23195.17、-398.69）

・SOX指数は下落（7033.56、-377.92）

・シカゴ日経225先物は下落（50010、-750）

・米長期金利は上昇

・米原油先物相場は下落（57.44、-0.16）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月日銀短観(大企業製造業DI)）

・10月第3次産業活動指数

・AlbaLinkが東証グロースに新規上場

・12月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数

・12月米国NAHB住宅市場指数

・11月中国新築住宅価格

・11月中国中古住宅価格

・11月中国小売売上高

・11月中国鉱工業生産

・11月中国固定資産投資(都市部)

・11月中国調査失業率

・11月中国不動産投資

・11月中国住宅販売件数

・10月ユーロ圏鉱工業生産指数

・11月カナダ消費者物価指数

・11月インド卸売物価指数

・11月インド失業率

・11月インド貿易収支

・12月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-10)

・ブラジル週次景気動向調査

・10月ブラジル経済活動

・ブラジル貿易収支(先週)

・米国マイラン連邦準備制度理事会(FRB)理事が対談に参加

・米国ニューヨーク連銀総裁が基調講演《NH》