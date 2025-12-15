関連記事
12月15日の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*09:01JST 12月15日
強気材料
・日経平均株価は上昇（50836.55、+687.73）
・為替相場は円安・ドル高（155.80-90）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（48458.05、-245.96）
・ナスダック総合指数は下落（23195.17、-398.69）
・SOX指数は下落（7033.56、-377.92）
・シカゴ日経225先物は下落（50010、-750）
・米長期金利は上昇
・米原油先物相場は下落（57.44、-0.16）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月日銀短観(大企業製造業DI)）
・10月第3次産業活動指数
・AlbaLinkが東証グロースに新規上場
・12月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数
・12月米国NAHB住宅市場指数
・11月中国新築住宅価格
・11月中国中古住宅価格
・11月中国小売売上高
・11月中国鉱工業生産
・11月中国固定資産投資(都市部)
・11月中国調査失業率
・11月中国不動産投資
・11月中国住宅販売件数
・10月ユーロ圏鉱工業生産指数
・11月カナダ消費者物価指数
・11月インド卸売物価指数
・11月インド失業率
・11月インド貿易収支
・12月ブラジルFGV消費者物価指数(IGP-10)
・ブラジル週次景気動向調査
・10月ブラジル経済活動
・ブラジル貿易収支(先週)
・米国マイラン連邦準備制度理事会(FRB)理事が対談に参加
・米国ニューヨーク連銀総裁が基調講演《NH》
スポンサードリンク