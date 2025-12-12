関連記事
東証業種別ランキング：輸送用機器が上昇率トップ
輸送用機器が上昇率トップ。そのほか保険業、繊維業、鉄鋼、銀行業、その他 金融業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか水産・農林業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 輸送用機器 ／ 5,092.44 ／ 3.39
2. 保険業 ／ 3,008.4 ／ 3.20
3. 繊維業 ／ 867.17 ／ 3.11
4. 鉄鋼 ／ 780.71 ／ 3.08
5. 銀行業 ／ 513.89 ／ 2.63
6. その他金融業 ／ 1,258.34 ／ 2.51
7. 不動産業 ／ 2,635.21 ／ 2.48
8. 証券業 ／ 850.56 ／ 2.37
9. その他製品 ／ 7,101.48 ／ 2.36
10. 非鉄金属 ／ 3,553.33 ／ 2.30
11. 化学工業 ／ 2,602.36 ／ 2.26
12. 金属製品 ／ 1,642.32 ／ 2.12
13. 電気機器 ／ 6,390.33 ／ 2.04
14. 卸売業 ／ 5,144.65 ／ 1.91
15. ゴム製品 ／ 5,790.1 ／ 1.89
16. サービス業 ／ 3,114.7 ／ 1.82
17. 建設業 ／ 2,688.09 ／ 1.79
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,416.68 ／ 1.75
19. 石油・石炭製品 ／ 2,439.09 ／ 1.75
20. 小売業 ／ 2,268.62 ／ 1.65
21. 空運業 ／ 234.27 ／ 1.60
22. 海運業 ／ 1,751.48 ／ 1.53
23. 電力・ガス業 ／ 663.52 ／ 1.51
24. 情報・通信業 ／ 7,592.17 ／ 1.43
25. パルプ・紙 ／ 599.68 ／ 1.38
26. 機械 ／ 4,309.53 ／ 1.37
27. 精密機器 ／ 13,095.44 ／ 1.35
28. ガラス・土石製品 ／ 1,781.6 ／ 1.20
29. 陸運業 ／ 2,320.37 ／ 1.14
30. 食料品 ／ 2,458.45 ／ 0.78
31. 医薬品 ／ 3,804.81 ／ 0.20
32. 水産・農林業 ／ 718.67 ／ -0.17
33. 鉱業 ／ 923.49 ／ -0.39《CS》
