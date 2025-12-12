*10:29JST クロスキャット---日本アイ・ビー・エム主催のイベントで「IBM Cognos Analytics」活用成功事例を発表

クロスキャット＜2307＞は11日、11月に開催された日本アイ・ビー・エム（本社：東京都港区）主催の「第4回 データ活用促進 Meetup」イベントにおいて、「IBM Cognos Analytics」活用の成功事例を発表した。

当日は、データモジュールやダッシュボード機能を活用し、セルフBIによる業務効率化とデータの高度化を実現した事例など、バージョンアップの有用性及びDX推進におけるBIツールの役割を解説し、本講演を通じて、クロスキャットが支援する「IBM Cognos Analytics」の活用が業務改善に直結する有効な手段として、広く認知される重要な機会となった。

講演後には、「旧機能から移行するための具体的なアプローチが参考になった」、「セルフBIの活用による業務改善の可能性を実感した」といった感想が寄せられ、現場での導入を検討する企業にとって有益な機会となった。

クロスキャットは、今後も独自のDX推進支援フレームワーク「CC-Dash」を活用し、先進的なBIツールの導入支援などを通じて、顧客のDX推進に貢献する方針だ。

「CC-Dash」は、データ活用によって顧客のDX推進を支援する同社独自のフレームワークで、DXを推進する際の各フェーズ、（（1）知る （2）つくる （3）集める （4）整える （5）分析する （6）活かす）における様々な課題に対し、テンプレート化と各種コンサルティングサービスを顧客に提供する。加えてアライアンス等によってソリューションサービスのラインナップを随時追加・拡充していくことで、顧客のDX推進状況に合わせた支援策をワンストップで提供する。《NH》