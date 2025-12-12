*09:39JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比730円高の50930円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.90円換算）で、三菱UFJFG＜8306＞、トヨタ自動車＜7203＞、伊藤忠商事＜8001＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比円730円高の50930円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は646.26ドル高48704.01ドル、ナスダックは60.30ポイント安23593.86で取引を終了した。ダウは終日プラス圏でしっかりとした展開、前日の追加利下げを素直に好感する買いが相場を支え最高値を更新した。ナスダックは終日軟調。前日に発表されたオラクルの第2四半期決算の内容がAIバブル懸念を再燃させ、AI関連株へ売りが波及した。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は一時154円95銭まで売られたが、155円67銭まで反発し、155円59銭で引けた。新規失業保険申請件数の増加を受けて長期金利は低下し、米ドル売り・円買いが活発となった。ただ、日本の財政悪化に対する警戒感は消えていないため、調整的な円買いは一服し、米ドルを買い戻す動きがみられた。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇し、1.1742ドルで引けた。

11日のNY原油先物1月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.86ドル（－1.47％）の57.60ドルで通常取引を終了した。



「ADR上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1166 89 8.26

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 59.05 18367 1142 6.63

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8554 423 5.20

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.04 1406 50.5 3.73

2503 (KNBWY) キリンHD 15.25 2372 62.5 2.71

「ADR下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7154 -437 -5.76

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2754 -158.5 -5.44

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1392 -25.5 -1.80

■そのたADR（11日）

7203 (TM.N) トヨタ自動車 203.56 2.78 3166 5

6

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.00 0.15 2488 49.5

8035 (TOELY) 東京エレク 105.05 -1.77 32675 7

5

6758 (SONY.N) ソニー 26.73 -0.35 4157 5

7

9432 (NTTYY) NTT 24.99 0.09 155 -0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.25 0.23 3771 5

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.54 -0.21 4905 9

9

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.02 0.09 56018 46

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 59.05 -0.35 18367 1142

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.92 -0.54 4641 3

1

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 124.89 1.90 9711 14

1

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.99 0.15 4922 81

8031 (MITSY) 三井物産 591.67 34.42 4601 5

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 1.00 8554 423

4568 (DSNKY) 第一三共 21.69 -0.24 3373 1

3

9433 (KDDIY) KDDI 17.35 0.02 2698 4

7974 (NTDOY) 任天堂 18.60 0.07 11571 17

1

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.20 0.27 5630 76

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.83 0.27 1598 2

6

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.49 -0.11 5751 2

3

6902 (DNZOY) デンソー 13.57 0.16 2110 13.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.05 0.89 8414 3

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.01 -0.15 2801

9

8411 (MFG.N) みずほFG 7.35 0.05 5715 144

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.66 0.19 19689 7

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.39 0.01 4476

5

7741 (HOCPY) HOYA 153.48 0.57 23869 394

6503 (MIELY) 三菱電機 59.95 0.31 4662 5

9

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.78 -0.17 3353 4

6

7751 (CAJPY) キヤノン 30.40 -0.03 4728 4

8

6273 (SMCAY) SMC 18.40 -0.27 57231 561

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.10 0.00 1726 -333.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 32.30 1.00 50233 90

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.71 0.33 2132 11.5

8053 (SSUMY) 住友商事 34.49 1.20 5364 7

7

6702 (FJTSY) 富士通 26.41 0.00 4107 4

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.20 3.60 17916 20

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.22 0.05 7222 5

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1555 -23.

5

8002 (MARUY) 丸紅 288.93 4.16 4493 5

8

6723 (RNECY) ルネサス 6.96 -0.04 2165 27.

5

6954 (FANUY) ファナック 19.55 -0.22 6081 8

5

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.39 0.43 3638 42

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.50 0.00 1788 1

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.28 -0.13 5020 5

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.10 0.33 3453 1

9

6594 (NJDCY) 日本電産 2.84 -0.46 1767 -22

8

6857 (ATEYY) アドバンテスト 138.10 6.50 21477 43

7

4543 (TRUMY) テルモ 14.78 -0.14 2299

1

8591 (IX.N) オリックス 28.56 0.40 4442 10

2

（時価総額上位50位、1ドル155.52円換算）《AN》