12月12日の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:46JST 12月12日
強気材料
・NYダウは上昇（48704.01、+646.26）
・シカゴ日経225先物は上昇（50930、+730）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（50148.82、-453.98）
・ナスダック総合指数は下落（23593.86、-60.30）
・SOX指数は下落（7411.48、-56.00）
・米原油先物相場は下落（57.60、-0.86）
・為替相場は円高・ドル安（155.50-60）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10月設備稼働率
・10月鉱工業生産
・フィットクルーが東証グロースに新規上場
・10月英国鉱工業生産指数
・10月英国商品貿易収支
・11月ドイツCPI
・11月インド消費者物価指数
・10月ブラジルIBGEサービス部門売上高
・7-9月期ロシアGDP
・インド外貨準備高(先週)
・欧州連合(EU)財務相理事会
・米国フィラデルフィア連銀総裁が講演
・米国クリーブランド連銀総裁が講演《NH》
