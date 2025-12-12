12月12日の強弱材料

*08:46JST 12月12日

強気材料

・NYダウは上昇（48704.01、+646.26）

・シカゴ日経225先物は上昇（50930、+730）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（50148.82、-453.98）

・ナスダック総合指数は下落（23593.86、-60.30）

・SOX指数は下落（7411.48、-56.00）

・米原油先物相場は下落（57.60、-0.86）

・為替相場は円高・ドル安（155.50-60）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10月設備稼働率

・10月鉱工業生産

・フィットクルーが東証グロースに新規上場

・10月英国鉱工業生産指数

・10月英国商品貿易収支

・11月ドイツCPI

・11月インド消費者物価指数

・10月ブラジルIBGEサービス部門売上高

・7-9月期ロシアGDP

・インド外貨準備高(先週)

・欧州連合(EU)財務相理事会

・米国フィラデルフィア連銀総裁が講演

・米国クリーブランド連銀総裁が講演《NH》