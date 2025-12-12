*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 Gオイスター、かっこ、楽天銀行など

銘柄名<コード11日終値⇒前日比

北海道電力＜9509＞ 1025.5 -38.5

泊原発の再稼働同意も出尽くし感。

SCREEN＜7735＞ 13235 -570

メモリー比率の低さなどをマイナス視も。

日本新薬＜4516＞ 5796 -178

新薬への期待感の動きにも一巡感。

KLab＜3656＞ 367 +33

潜在的な希薄化も意識で利食い売り優勢。

住友ファーマ＜4506＞ 2311 -153

25日線レベルが重しとなる形にも。

楽天銀行＜5838＞ 6929 -445

日銀の利上げ期待は十分反映との見方にも。

IHI＜7013＞ 2904 -98

11日は重工大手が揃って軟化。

川崎重工業＜7012＞ 11240 -480

リバウンド一巡感で戻り売り優勢。

三井ハイテック＜6966＞ 822 -21

決算発表を控えて買い手控えも。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 1781 -120

直近では大和証券が投資判断2段階格下げ。

倉元製作所＜5216＞ 198 +23

ペロブスカイト太陽電池事業への期待が続く。

テモナ＜3985＞ 236 +30

何もなし。

リバーエレテック＜6666＞ 453 +41

ロボット関連などとはやされているもよう。

AKIBA＜6840＞ 434 +34

メモリー価格の上昇を買い材料視。

NFK－HD＜6494＞ 150 +15

値頃感の強さと値動きの軽さ妙味に。

トップカルチャー＜7640＞ 211 +18

決算発表控えて期待先行か。

アウン＜2459＞ 282 -4

海外向けAIOコンサルサービスの提供開始を引き続き材料視。

RSC＜4664＞ 1286 -245

フィジカルAI関連の一角には利食い売り優勢。

メタプラネット＜3350＞ 420 -51

ビットコイン価格の下落で。

菊池製作所＜3444＞ 643 -118

さすがに過熱感高まり過ぎで。

大盛工業<1844> 499 -68

第1四半期の大幅減益決算を嫌気。

モイ<5031> 351 +51

26年1月期業績予想を上方修正。

Gオイスター<3224> 697 +100

株主優待制度を新設。

pluszero<5132> 2860 -485

25年10月期営業利益が2.0倍の5.16億円。従来予想の5.50億円を下回る。

クックビズ<6558> 738+100

ロピアの親会社であるOICグループと資本業務提携。

サンバイオ<4592> 1702 -253

アクーゴ脳内移植用注の出荷制限が解除され10日急騰。11日は反動安。

アールプランナー<2983> 2864 -51

26年1月期業績と配当予想を上方修正し10日買われる。11日は人気離散。

ハウテレビジョン<7064> 1185 -33

第3四半期累計の営業利益35.4％減。上期の3.3％減から減益率拡大。

VPJ<334A> 1720 +151

25年12月期末の普通配当を上方修正。上場記念配当も実施。

ヘリオス<4593> 315 -26

引き続きHLCM051（ARDS及び脳梗塞急性期）に関する開発・申請方針を嫌気。

かっこ<4166> 733 +100

25年12月期業績予想を上方修正。NTTデータとの業務提携も発表。《CS》