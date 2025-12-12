関連記事
前日に動いた銘柄 part1カルナバイオ、ソラスト、ANYCOLORなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
アイモバイル＜6535＞ 469 -66
第1四半期営業利益99.2％減。
サトウ食品＜2923＞ 7680 -420
上期営業利益は前年同期比2.3倍だが通期は0.1％増予想と発表。
ユークス＜4334＞ 395 -54
26年1月期業績と配当予想を下方修正。
ファーマF＜2929＞ 686 -52
第1四半期営業損益は25.11億円の赤字。
豆蔵＜202A＞ 3700 -590
10日高値更新するも長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
カルナバイオ＜4572＞ 384 +80
引き続き次世代型BTK阻害剤docirbrutinib（AS-1763）の
フェーズ1b臨床試験の途中結果など好感。
ソラスト＜6197＞ 757 +100
明確な材料は観測されないが連日の急騰、再編思惑など優勢か。
ベステラ＜1433＞ 1165 +76
8-10月期の収益急拡大がインパクトに。
TOPPAN＜7911＞ 4989 +154
10日に事業戦略説明会を開催。
テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3105 +100
米フォトロニクスの急伸が手掛かりとも。
Sun Asterisk＜4053＞ 456 +12
株主優待制度の拡充を発表。
三井物産＜8031＞ 4543 +210
地熱発電技術開発の米新興企業と資本提携。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1786 +67
シティグループ証券では新規に買い推奨。
MonotaRO＜3064＞ 2265 +87
11月の月次売上好調を評価。
パナHD＜6752＞ 2034.5 +88.5
特に材料ないが高値更新で上値妙味。
アドバンテスト＜6857＞ 21040 +890
AIデバイス向け次世代メモリハンドラ発表も材料視。
キオクシアHD＜285A＞ 9610 +140
米サンディスク上昇に連れ高も。
中外製薬＜4519＞ 8376 +226
シティグループ証券では目標株価を引き上げ。
良品計画＜7453＞ 3041 +52.5
中国大陸での順調な売上成長確認で安心感。
資生堂＜4911＞ 2315.5 +47
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。
荏原製作所<6361> 4034 +92
ゴールドマン・サックス証券では新規に買い推奨。
住友商事<8053> 5287 +138
連日の高値更新でショートカバーなど優勢か。
ANYCOLOR<5032> 4770 -1000
8-10月期増益率鈍化で出尽くし感優勢に。
メガチップス<6875> 8060 -420
任天堂の株価下落が警戒材料に。
ソフトバンクグループ<9984> 17225 -1435
米オラクルの時間外急落をネガティブ視。
ユー・エム・シー・エレクトロニクス<6615> 360 -21
依然として過熱感強い状況にあり。
くら寿司<2695> 3150 -215
今期の減益ガイダンスを嫌気。
第一稀元素化学工業<4082> 1068 -77
動きの鈍さから処分売りが優勢。
CIJ<4826> 527 -44
フィジカルAI関連の一角には利食い売り優勢。
ニデック<6594> 1995 -73
一部のオンライン報道など警戒視も。
レノバ<9519> 679 -20
短期資金の需給要因が主導の形か。
TOKYO BASE<3415> 447 -30
10日の株価急伸で戻り売り優勢。《CS》
