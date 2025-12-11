*16:45JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続落、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約339円分押し下げ

11日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり51銘柄、値下がり171銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日10日の米国株式市場は上昇。連邦公開市場委員会（FOMC）で連邦準備制度理事会（FRB）が市場予想通り3会合連続で0.25％の利下げを決定後、ダウは上げ幅拡大、またナスダックはプラスに転じた。FOMCメンバーによる政策金利の見通しは、前回同様2026年に1回（0.25％）の利下げが行われるとの見通しが示された。パウエル議長は会見で「雇用の下振れリスクは最近上昇した模様」とし、「インフレリスクは上方向に傾いている」と述べ、「金融政策の道筋は前もって決めず会合ごとに決定を下す」との姿勢を示した。市場では思ったほどタカ派寄りではないとの見方から買い安心が広がり、ダウ、ナスダックともに上げ幅を拡大する展開となった。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇、食・生活必需品小売が下落した。米株式市場の動向を横目に、11日の日経平均は反発して取引を開始した。寄り付き後は前日の米株高や円安・ドル高の動きを背景に買いが先行し、一時上昇幅を広げる場面もあった。ただ、前日の米国株の上昇一服や利益確定売りが出やすい局面もあり、取引には方向感に欠ける値動きとなった。為替市場は円安基調で推移し、輸出関連株への買いが意識される一方、景気敏感株を中心に戻り待ちの売りが進み、後場には下げ幅を広げる形で大引けを迎えた。

大引けの日経平均は前日453.98円安の50148.82円となった。東証プライム市場の売買高は20億933万株、売買代金は5兆3942億円、業種別では卸売業、証券・商品先物取引業、海運業などが値上がり率上位、情報・通信業、非鉄金属、電気・ガス業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は12.8％、対して値下がり銘柄は84.6％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約287円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、TDK＜6762＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞、日東電＜6988＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約237円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、三井物＜8031＞、富士フイルム＜4901＞、ダイキン＜6367＞、ディスコ＜6146＞、住友商＜8053＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 50148.82(-453.98)

値上がり銘柄数 51(寄与度+334.01)

値下がり銘柄数 171(寄与度-787.99)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 21040 890 237.99

＜4519＞ 中外製薬 8376 226 22.66

＜8031＞ 三井物産 4543 210 14.04

＜4901＞ 富士フイルム 3434 70 7.02

＜6367＞ ダイキン工業 19615 165 5.52

＜6146＞ ディスコ 49330 770 5.15

＜8053＞ 住友商事 5287 138 4.61

＜7453＞ 良品計画 3041 52.5 3.51

＜6098＞ リクルートHD 8131 34 3.41

＜6361＞ 荏原製作所 4034 92 3.08

＜6752＞ パナHD 2034.5 88.5 2.96

＜3382＞ 7＆iHD 2120.5 28.5 2.86

＜7911＞ TOPPAN 4989 154 2.57

<4062> イビデン 12680 70 2.34

<9843> ニトリHD 2840 27 2.26

<4911> 資生堂 2315.5 47 1.57

<8001> 伊藤忠商事 9570 37 1.24

<5713> 住友金属鉱山 5454 66 1.10

<6724> セイコーエプソン 1959.5 16 1.07

<6902> デンソー 2096.5 8 1.07

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 17225 -1435 -287.79

＜8035＞ 東エレク 32600 -520 -52.14

＜6762＞ TDK 2275 -87 -43.62

＜9983＞ ファーストリテ 55550 -530 -42.52

＜4063＞ 信越化 4610 -189 -31.59

＜6954＞ ファナック 5996 -134 -22.40

＜6988＞ 日東電工 3717 -129 -21.56

<9766> コナミG 22260 -515 -17.21

<6758> ソニーG 4100 -82 -13.70

<4543> テルモ 2298 -38.5 -10.30

<8267> イオン 2266 -94 -9.43

<5802> 住友電気工業 6671 -265 -8.86

<5803> フジクラ 18220 -240 -8.02

<6981> 村田製作所 3307 -99 -7.94

<8015> 豊田通商 5061 -78 -7.82

<7735> SCREEN 13235 -570 -7.62

<6920> レーザーテック 31000 -520 -6.95

<2802> 味の素 3303 -103 -6.89

<7011> 三菱重工業 4050 -195 -6.52

<7974> 任天堂 11400 -180 -6.02《CS》