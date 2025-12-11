関連記事
記事提供元：フィスコ
*09:21JST 個別銘柄戦略:ベステラや北紡に注目
昨日10日の米株式市場でNYダウは497.46ドル高の48,057.75ドル、ナスダック総合指数は77.67pt高の23,654.16pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比260円高の50,860円。為替は1ドル＝155.90-156.00円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.0倍と上期の同6.8％増から増益率が拡大したベステラ＜1433＞、11月の売上高が19.9％増と10月の16.1％増から伸び率が拡大したMRO＜3064＞、東証スタンダードでは、蓄電池エネルギーシステムの導入・運用事業を開始すると発表した北紡＜3409＞、台湾TSMCより「APOD Production Support Award」を受賞したと発表した平田機工＜6258＞などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期4.2％減・今期8.4％減予想と発表したくら寿司＜2695＞、26年4月期業績と配当予想を上方修正したが上期営業利益が63.8％増と第1四半期の2.5倍から増益率が縮小したANYCOLOR＜5032＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が25.1％減となった大盛工＜1844＞、上期営業利益は前年同期比2.3倍だが通期は0.1％増予想と発表したサトウ食品＜2923＞、第3四半期累計の営業損益が1.97億円の赤字と上期の1.43億円の赤字から赤字幅が拡大したCasa＜7196＞、26年1月期業績と配当予想を下方修正したユークス＜4334＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
