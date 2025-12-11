*08:31JST 米国株式市場は上昇 FOMC通過で買い安心感広がる

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（10日）

Ｃ 50865 大証比+265（イブニング比+5）
Vol 4088

Ｃ 50860 大証比+260（イブニング比+0）
Vol 15632

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（10日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.90円換算）で、三菱UFJFG＜8306＞、トヨタ自動

車＜7203＞、三井物産＜8031＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

7203 (TM.N) トヨタ自動車 200.78 4.44 3130 1

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.85 0.24 2471 3

8035 (TOELY) 東京エレク 106.82 -1.13 33306 18

6758 (SONY.N) ソニー 27.08 -0.49 4222 4

9432 (NTTYY) NTT 24.90 0.46 155 -0.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.02 -0.27 3745

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.75 0.24 4950 6

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.93 0.34 56015 -6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 59.40 -1.02 18521 -139

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.46 0.23 4820 2

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 122.99 0.44 9587 5

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.84 0.18 4895 35

8031 (MITSY) 三井物産 557.25 5.75 4344 1

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7795 -302

4568 (DSNKY) 第一三共 21.93 -0.19 3419

9433 (KDDIY) KDDI 17.33 0.24 2702 2.5

7974 (NTDOY) 任天堂 18.53 -0.37 11555 -2

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.93 0.54 5601 21

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.56 0.77 1588 12.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.60 0.16 5799 -1

6902 (DNZOY) デンソー 13.41 0.41 2091 2.

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.16 0.02 8157

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.16 0.05 2831

8411 (MFG.N) みずほFG 7.30 0.04 5690 55

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.47 0.09 19441 -

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.38 0.12 4484

7741 (HOCPY) HOYA 152.91 1.96 23839 124

6503 (MIELY) 三菱電機 59.64 0.87 4649 1

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.95 0.15 3414

7751 (CAJPY) キヤノン 30.43 0.67 4744 1

6273 (SMCAY) SMC 18.67 0.58 58213 223

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 11.10 0.10 1730 -33

6146 (DSCSY) ディスコ 31.30 -0.40 48797 23

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.38 0.15 2086 -6

8053 (SSUMY) 住友商事 33.29 0.79 5190 4

6702 (FJTSY) 富士通 26.41 0.23 4117 1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.92 2.32 17760 7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.17 0.50 7224 -

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 -1.00 1559 -44.

8002 (MARUY) 丸紅 284.77 5.03 4440 1

4

6723 (RNECY) ルネサス 7.00 0.16 2183 -

6954 (FANUY) ファナック 19.77 0.07 6164 3

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.96 0.01 3579 16

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.50 0.70 1793 -

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.41 0.16 5053 2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.77 0.27 3358 -

6594 (NJDCY) 日本電産 3.30 0.03 2058 -1

6857 (ATEYY) アドバンテスト 131.60 1.30 20516 36

6

4543 (TRUMY) テルモ 14.92 -0.03 2326 -10.

8591 (IX.N) オリックス 28.16 0.37 4390 3

4

（時価総額上位50位、1ドル155.9円換算）

「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1169 70 6.37

4911 (SSDOY) 資生堂 15.15 2362 93.5 4.1

6857 (ATEYY) アドバンテスト 131.60 20516 366 1.8

5401 (NPSCY) 日本製鉄 4.03 628 8.1 1.3

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.75 4950 63 1.2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7171 -493 -6.4

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2761 -185.5 -6.3

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7795 -302 -3.73

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.80 873 -25.1 -2.7

「米国株式市場概況」（10日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48057.75 前日比：497.46

始値：47573.96 高値：48197.30 安値：47462.94

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23654.16 前日比：77.67

始値：23536.00 高値：23704.08 安値：23435.17

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6886.68 前日比：46.17

始値：6833.49 高値：6900.67 安値：6824.69

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.788％ 米10年国債 4.144％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は497.46ドル高48,057.75ドル、ナスダックは77.67

ポイント高23,647.74で取引を終了した。

FOMC（連邦公開市場委員会）でFRBが市場予想通り3会合連続で0.25％の利下げを決

定後、ダウは上げ幅拡大、またナスダックはプラスに転じた。FOMCメンバーによる

政策金利の見通しは、前回同様2026年に1回（0.25％）の利下げが行われるとの見通

しが示された。パウエル議長は会見で「雇用の下振れリスクは最近上昇した模様」

とし、「インフレリスクは上方向に傾いている」と述べ、「金融政策の道筋は前も

って決めず会合ごとに決定を下す」との姿勢を示した。市場では思ったほどタカ派

寄りではないとの見方から買い安心が広がり、ダウ、ナスダックともに上げ幅を拡

大する展開となった。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇、食・生活必需

品小売が下落した。

医薬品開発・製造のイーライリリー（LLY）はアラバマ州に60億ドルかけ、肥満治療

薬関連の製造施設を建設すると発表し、上昇。また医薬品メーカーファイザー（PF

E）は上昇。中国のヤオファーマと肥満治療薬の製造に関するライセンス契約を締結

たと発表した。発電システムを提供するGEベルノバ（GEV）は2028年までの見通しと

ともに株主還元策拡充を発表し、大幅高だった。

法人向けソフト開発のオラクル（ORCL）は2026年度第2四半期の業績を発表し、売上

高が市場予想に届かず株価は時間外で下落している。



