前日に動いた銘柄 part2 ヒーハイスト、サンバイオ、カルナバイオなど
銘柄名<コード10日終値⇒前日比
サンリオ＜8136＞ 5000 -303
SBI証券では目標株価を引き下げ。
三井E＆S＜7003＞ 5750 -455
25日線割れで短期資金の見切り売り優勢か。
塩野義製薬＜4507＞ 2678 -130.5
9日はSBI証券の新規買い推奨で上昇。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 2757 -129
半導体関連株安に追随売り。
味の素＜2802＞ 3406 -124
安値もみ合い下放れに追随売り。
キオクシアHD＜285A＞ 9470 -404
米FOMC控えて半導体関連には手仕舞い売り。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4755 -120
半導体関連株は10日総じて軟調推移。
スクエニHD＜9684＞ 2867 -160
8日には3Dインベがプレゼンテーション資料を公表。
セガサミーHD＜6460＞ 2607.5 -58.5
10日はゲーム関連の一角が軟調に。
レーザーテック＜6920＞ 31520 -1390
半導体関連の軟調地合いに押される。
ヒーハイスト＜6433＞ 1016 +150
日本企業連携での国産ヒト型ロボット量産を引き続き材料視。
Shinwa＜2437＞ 291 +51
何も材料なし、値動きの良さに追随。
ブロードメディア＜4347＞ 2005 +306
AVIが保有比率上昇に向けたTOBの実施を発表。
菊池製作所＜3444＞ 761 +100
フィジカルAI関連として関心が続く。
黒田精工＜7726＞ 1148 +150
足元ではフィジカルAI関連の一角として関心。
RSC＜4664＞ 1531 +300
引き続きフィジカルAI関連の一角として物色。
アウンコンサルティング＜2459＞ 286 +49
海外向けAIOコンサルサービスの提供を開始で。
カルナバイオ＜4572＞ 304 +80
次世代型BTK阻害剤のフェーズ1b臨床試験の途中結果と
新たな非臨床研究の結果を発表。
サンバイオ＜4592＞ 1955 +222
アクーゴ脳内移植用注の出荷制限が解除。
ヘリオス＜4593＞ 341 -80
HLCM051（ARDS及び脳梗塞急性期）に関する開発・申請方針を発表。
グリーンエナ<1436> 2366 +196
26年4月期業績予想を上方修正。台湾企業との戦略的業務提携も発表。
アールプランナー<2983> 2915 +233
26年1月期業績と配当予想を上方修正。
リボミック<4591> 77 +3
慈恵大学・関西医科大学と光免疫療法に関する 3者共同研究契約。
jig．jp<5244> 227 +6
商用AR Glassの提供事業を開始。
ナノMRNA<4571> 150 +2
新規核酸医薬「TUG1 ASO」第1相試験の途中経過で安全性と
有効性の兆しを確認。買い先行するが上値は重い。
アスカネット<2438> 365 +18
上期営業利益0.31億円。第1四半期の0.17億円の赤字から黒字に転じる。
リプロセル<4978> 152 +0
日本医療研究開発機構（AMED）公募事業の計画変更が承認され
補助金額が増額。上値は限定的。《CS》
