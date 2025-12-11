丸千代山岡家、11月既存店売上は前期比15.7%増、店舗数は195に拡大

■客数・客単価ともに前年超え、全店・既存店とも好調

丸千代山岡家<3399>(東証スタンダード)は12月10日、2026年1月期11月度の月次売上高速報と概況を発表した。全店ベースの11月実績は、売上高が前期比21.8%増、客数が同18.6%増、客単価が同2.7%増と伸長した。既存店でも売上高15.7%増、客数12.8%増、客単価2.6%増と堅調に推移した。

全店の通期累計では、売上高が前期比25.0%増、客数が同21.3%増、客単価が同3.1%増となった。既存店の通期累計も売上高19.9%増、客数16.5%増、客単価3.0%増と高水準を維持している。期間中の月末店舗数は11月時点で195店舗に拡大した。

出店面では、11月6日に栃木県宇都宮市で「ラーメン山岡家鶴田店」を開業した。11月末時点の店舗数は、北海道50店舗、本州132店舗、九州3店舗、その他10店舗の計195店舗となった。期間限定商品「プレミアム醤油とんこつ」も販売している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

