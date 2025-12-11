関連記事
Sun Asterisk、株主優待を拡充、1年以上継続保有でポイント上乗せ
■600株以上を対象に中長期保有を促進
Sun Asterisk<4053>(東証グロース)は12月10日、株主優待制度の変更(拡充)を発表した。株式投資の魅力向上と中長期保有の促進を目的に、現行制度に長期保有特典を新設し、より多くの株主への還元強化を図る。対象は毎年12月末時点で600株以上を保有する株主である。
今回の変更では、1年以上継続保有した株主を対象に保有株数に応じた上乗せポイントを付与する制度を導入した。例えば、600～899株は5000ポイント、1年以上保有で6000ポイント、3000株以上は最大120000ポイントまで拡充される。継続保有の判定は、2025年12月末と2026年12月末の株主名簿への連続記載を基準とする。
優待ポイントは、特設サイト「Sun Asteriskプレミアム優待倶楽部」でグルメや家電、体験ギフトなど5000種類以上の商品と交換可能だ。他社優待と合算できる共通コイン「WILLsCoin」への交換や、ふるさと納税への利用も可能となっている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
