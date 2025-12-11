アイキューブドシステムズ、トレンドマイクロ製モバイル向けセキュリティの提供開始

■不正アプリや危険通信を多層防御、月額120円で提供

アイキューブドシステムズ<4495>(東証グロース)は12月10日、トレンドマイクロ<4704>(東証プライム)が開発したモバイル向けセキュリティサービス「Trend Vision One Mobile Security」の提供開始を発表した。モバイル端末を狙う不正アプリやフィッシング、OS脆弱性攻撃の高度化を背景に、企業の端末セキュリティ強化需要に対応する。

同サービスは、ネットワーク・アプリ・デバイスの3方向から多層的に脅威を防御し、危険なWebサイトや不正Wi-Fi、暗号化されていない通信、不正プログラム、情報流出アプリ、改ざんアプリなどを検知する。OS未更新や画面ロック未設定、ルート化・脱獄といった設定不備も可視化する仕組みである。

同社のモバイル端末管理サービス「CLOMO」と連携することで、管理者は端末の一元管理と高度なセキュリティ運用を両立できる。提供価格は月額1台120円(税別)で、業績への影響は軽微としつつ、中長期的な企業価値向上に資するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

