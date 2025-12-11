ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：豪失業率、スイス中央銀行が政策金利発表、米貿易収支など

2025年12月11日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、スイス中央銀行が政策金利発表、米貿易収支など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　景況判断BSI大企業製造業(10-12月)　　3.8
08:50　景況判断BSI大企業全産業(10-12月)　　4.7
11:00　東京オフィス空室率(11月)　　2.59％


＜海外＞
09:30　豪・失業率(11月)　4.4％　4.3％
17:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　0％　0％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　　39.50％
21:00　ブ・小売売上高(10月)　　-0.3％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　19.1万件
22:30　米・貿易収支(9月)　-666億ドル　-596億ドル
24:00　米・卸売在庫(9月)


欧・ユーロ圏財務相会合

ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が英紙FTのイベントで講演

石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

