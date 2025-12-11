関連記事
今日の注目スケジュール：豪失業率、スイス中央銀行が政策金利発表、米貿易収支など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 景況判断BSI大企業製造業(10-12月) 3.8
08:50 景況判断BSI大企業全産業(10-12月) 4.7
11:00 東京オフィス空室率(11月) 2.59％
＜海外＞
09:30 豪・失業率(11月) 4.4％ 4.3％
17:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 0％ 0％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 39.50％
21:00 ブ・小売売上高(10月) -0.3％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 19.1万件
22:30 米・貿易収支(9月) -666億ドル -596億ドル
24:00 米・卸売在庫(9月)
欧・ユーロ圏財務相会合
ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が英紙FTのイベントで講演
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
