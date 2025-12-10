*18:27JST 10日の香港市場概況：ハンセン指数は3日ぶり反発、重要経済会議を控えて上値重い

10日の香港市場は3日ぶりに反発。主要89銘柄で構成されるハンセン指数が前日比106.55ポイント（0.42％）高の25540.78ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が18.28ポイント（0.20％）高の8954.69ポイントで引けた。

午前は中国景気の不透明感を背景に弱含む場面があったが、重要経済会議を中旬に控え政策期待が意識され、次第に下げ渋った。景気動向を巡る不安は残るものの、午後に入ると当局の追加支援観測が強まり、指数を押し上げた。また、国際通貨基金（IMF）が中国の2025年成長率見通しを5.0％に引き上げたことが投資家心理を支えた。

ハンセン指数の構成銘柄では、買いが目立ったのは医薬・消費関連で、CSPCファーマ（1093/HK）は3.19％高、李寧（2331/HK）は3.13％高となった。ネット関連では美団（3690/HK）が2.72％高、阿里巴巴（9988/HK）も1.52％高と堅調。中国宏橋（1378/HK）は2.11％高と資源株に買いが入り、旅行関連ではシートリップ（9961/HK）が1.48％高となった。

また、不動産も高い。万科企業（2202/HK）が13.2％高、融創中国HD（1918/HK）が8.9％高、中国金茂HD（817/HK）が8.5％高、雅居楽集団HD（3383/HK）が6.5％上昇した。

半面、海運・物流関連が軟調だった。オリエント・オーバーシーズ・インターナショナル（0316/HK）は5.92％安、ZTOエクスプレス（2057/HK）は1.35％安となった。太陽光関連では信義光能（0968/HK）が3.21％安と売られ、資源市況の不透明感が重荷となった。金融では招商銀行（3968/HK）が3.08％安と下げが目立った。

中国本土市場は続落。主要指標の上海総合指数は、前日比0.23％安の3900.50ポイントで取引を終了した。《AK》