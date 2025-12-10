*17:15JST 南アフリカランド円今週の予想（12月8日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、南アフリカランド円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の南アフリカランド円について、『将来の成長率の期待から押し目買いが続きそうだ』と述べています。

続いて、『南アフリカの金融機関アブサが発表した11月の製造業購買担当者景気指数（PMI、季節調整済み）は42.0と、10月の49.2から低下した。今年最大の落ち込みとなった』と伝え、『50が好不況の分かれ目。アブサは調査結果について、南アの製造業の脆弱性を浮き彫りにしており、需要と生産の減少が緩やかな雇用増とコスト圧力の緩和を上回っていると述べた。輸出売上高が2024年末以来低迷しているほか、国内需要も第3四半期に一時回復した後は伸び悩んでいる』と説明しています。

一方、『明るい材料としては、6カ月後の事業環境の見通しを示すサブ指数が50.8に小幅上昇。なお長期平均を下回っているものの、将来の回復に対する見方が慎重ながら楽観的となった』と述べています。

また、『2025年第3四半期の国内総生産（GDP）は季節調整後で前期比0.5％増となり、ロイターがまとめたアナリスト予想（中央値）と一致した。伸び率は第2四半期（改定値）の0.9％から縮小した。ただ、第3四半期に総固定資本形成（機械などの固定資産への支出）が1.6％増と、1年ぶりに増加したことは好材料だろう。この傾向が続けば将来の成長率を押し上げる可能性があると指摘された』と見解を伝えています。

陳さんは、『今年は財政規律の方針とインフレ率の目標引き下げ決定を受けて南アの株式と債券が物色されており、景気は明るさを見せ始めている。財務省は25年のGDP成長率が1.2％、26年に1.5％とわずかに拡大すると予測している』と述べています。

南アフリカランド円の今週のレンジについては、『9.00円～9.30円』と予想しています。



