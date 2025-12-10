*17:06JST 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利高で

10日の東京市場でドル・円は底堅い。米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ継続の思惑は後退し、ドル買い先行で朝方に156円93銭まで値を上げた。その後は日本の円安牽制で一時156円56銭まで下落。午後は日本株をにらみ、円買いは抑制され値を戻した。

・ユ-ロ・円は182円01銭から182円49銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1622ドルから1.1649ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値50,878.66円、高値51,107.77円、安値50,329.27円、終値50,602.80円(前日比52.30円安)

・17時時点：ドル・円156円60-70銭、ユ-ロ・円182円40-50銭

【経済指標】

・日・11月国内企業物価指数：前年比+2.7％（予想：+2.7％、10月：+2.7％）

・中国・11月消費者物価指数：前年比+0.7％（予想：前年比+0.7％、10月：+0.2％）

【要人発言】

・トランプ米大統領

「悪いFRB議長がいる。FRBの見直しを進めるつもりだ」

・高市首相

「円安の経済への影響は、メリットとデメリットの両面ある」

「過度な変動に対し必要に応じて適切に対応する」

「為替市場の動向について具体的なコメントは控える」

「市場動向、注意深く見守っている」

「金利は様々な要因を背景に市場によって決定されるもの」

「金利上昇続くより、日本の成長や債務残高GDP比率低下が大事」

「日本の国債市場は圧倒的に国内保有率が高い。世界で最も安定」《TY》