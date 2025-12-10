*15:51JST 新興市場銘柄ダイジェスト：アスカネットは大幅反発、アールプランナーは年初来高値

＜2438＞ アスカネット 365 +18

大幅に反発。26年4月期第2四半期累計（25年5-10月）の営業利益を前年同期比97.8％増の0.31億円と発表している。フューネラル事業は全国的な葬儀件数の減少の影響を受けて低調だったものの、フォトブック事業で写真集販売価格の改定や生産効率の向上、経費のコントロールなどで利益率が改善し、大幅な増益を牽引した。通期予想は前期比150.5％増の4.35億円で据え置いた。

＜4572＞ カルナバイオ 304 +80

大幅に3日ぶり反発。米血液学会年次総会で自社が開発中の次世代型BTK阻害剤（AS-1763）に関する2題の発表が行われたと開示している。治験薬に関連した心房細動や高血圧は見られず、グレード3以上の有害事象は13％と報告され、概して高い安全性を示したという。また、慢性リンパ性白血病・小リンパ球性リンパ腫、マントル細胞リンパ腫などの患者に対し、有望かつ持続的な腫瘍縮小効果を示したとしている。

＜1436＞ グリーンエナ 2366 +196

大幅に続伸。26年4月期の営業利益予想を従来の7.00億円から7.80億円（前期実績5.43億円）に上方修正している。太陽光発電設備の業績好調による追加計上分を織り込んだため。第2四半期累計（25年5-10月）の営業利益は3.04億円（前年同期実績1.61億円）で着地した。太陽光発電設備が好調に推移し、開発・施工案件の進捗が前倒しで業績に寄与したことから会社計画（2.00億円）を上回った。

＜2983＞ アールプランナー 2915 +233

年初来高値。26年1月期の営業利益予想を従来の33.50億円から36.50億円（前期実績21.63億円）に上方修正している。デジタルマーケティングによる集客や設計自由度の高い商品力を背景に総販売棟数が増加したことに加え、コストコントロールで売上総利益が改善しているため。併せて期末配当予想を従来の40.00円から50.00円（前期末実績30.00円）に増額修正している。

＜4592＞ サンバイオ 1955 +222

大幅に続伸。厚生労働省よりアクーゴ脳内移植用注（バンデフィテムセル）の製造販売承認事項一部変更について承認され、承認条件が変更されたと発表している。今後、薬価収載を経た後にアクーゴを発売する予定。アクーゴは、外傷性脳損傷に伴う慢性期の運動麻痺に対する治療薬として、世界に先駆けて日本で初めて条件及び期限付き承認がなされた世界初の脳を再生する治療薬という。

＜5244＞ jig．jp 227 +6

大幅に8日ぶり反発。日本初のプラスチックウェイブガイド光学技術を搭載し、鯖江の技術から初めて生まれる一般向け商用AR Glass（眼鏡型デバイス）を提供する新事業を開始すると発表している。情報取得の主要インターフェースはスマートフォンから眼鏡型デバイスへ移行する転換点にあるとした上で、日本国内では本格的なAR Glassの競争環境が形成されておらず、早期市場参入者が独自のポジションを確立できる余地があるとしている。



《NH》