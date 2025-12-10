ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約113円分押し下げ

2025年12月10日 12:49

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:49JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約113円分押し下げ
10日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり140銘柄、値下がり84銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反落。206.82円安の50448.28円（出来高概算11億5794万株）で前場の取引を終えている。

前日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は179.03ドル安の47560.29ドル、ナスダックは30.59ポイント高の23576.49で取引を終了した。ダウは前日比プラス、ナスダックはマイナスで寄り付き後は小幅な値動きが続いた。市場はFOMC（連邦公開市場委員会）の追加利下げをほぼ織り込んでいるが、10日のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の会見やFOMCメンバーによる政策金利見通し（ドットチャート）の発表を見極めたいと様子見ムードが一段と強まった。動意薄の中、ダウはマイナスに転じ、ナスダックはプラス圏に浮上し、取引を終えた。

米株市場を横目に、12月10日の日経平均は223.56円高の50878.66円と3日続伸して取引を開始した。ただ、朝方の買い一巡後は上げ幅を縮小し、前場中ごろにマイナス圏に転落。反落して前場の取引を終了した。外為市場で円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となったが、海外市場で米長期金利が強含みで推移していることが投資家心理を慎重にさせた。また、日銀の利上げ観測が引き続き株価の重しとなったことに加え、FOMCの結果発表とパウエルFRB議長の記者会見を見極めたいとして積極的な買いを見送った可能性もある。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、アステラス薬＜4503＞、ホンダ＜7267＞、デンソー＜6902＞、日東電＜6988＞、トヨタ＜7203＞、京セラ＜6971＞、良品計画＜7453＞、ブリヂストン＜5108＞、キーエンス＜6861＞、日産化＜4021＞、SMC＜6273＞、住友不＜8830＞、三井不＜8801＞、花王＜4452＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテス＜6857＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、コナミG＜9766＞、任天堂＜7974＞、レーザーテク<6920>、ファナック<6954>、ソニーG<6758>、塩野義<4507>、フジクラ<5803>、中外薬<4519>、味の素<2802>、住友電<5802>、イオン<8267>、第一三共<4568>などの銘柄が下落。

業種別では、その他製品、保険業、銀行業などが下落した一方で、証券・商品先物取引業、ゴム製品、輸送用機器などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約113円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、コナミG＜9766＞、任天堂＜7974＞、ソニーG<6758>、ファナック<6954>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約26円押し上げた。同2位はアステラス薬＜4503＞となり、ホンダ＜7267＞、デンソー＜6902＞、トヨタ＜7203＞、日東電＜6988＞、京セラ＜6971＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　50448.28(-206.82)

値上がり銘柄数 140(寄与度+187.04)
値下がり銘柄数 84(寄与度-393.86)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56000　 330　 26.47
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2083　 63　 10.53
＜7267＞　ホンダ　　　　　　　1571.5　 46.5　 9.33
＜6902＞　デンソー　　　　　　2096.5　 60.5　 8.09
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3099　 33　 5.52
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3876　 33　 5.52
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2180.5　 18.5　 4.95
＜5108＞　ブリヂストン　　　　　7236　 135　 4.51
＜8830＞　住友不動産　　　　　　7643　 109　 3.64
＜8801＞　三井不動産　　　　　　1798　 33　 3.31
＜6273＞　SMC　　　　　　　 57700　 950　 3.18
<5332>　TOTO　　　　　　　4295　 184　 3.08
＜4452＞　花王　　　　　　　　　6318　 91　 3.04
＜4021＞　日産化学　　　　　　　5266　 88　 2.94
<5706>　三井金属鉱業　　　　 18860　 860　 2.87
<5714>　DOWA　　　　　　　6530　 414　 2.77
＜6861＞　キーエンス　　　　　 55060　 810　 2.71
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1302.5　 24　 2.41
<4901>　富士フイルム　　　　　3330　 23　 2.31
<6326>　クボタ　　　　　　　2311.5　 68　 2.27


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19830　 -425 -113.65
＜8035＞　東エレク　　　　　　 33090　 -500　-50.14
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　18610　 -190　-38.11
＜9766＞　コナミG　　　　　　　22145　 -555　-18.55
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 11375　 -525　-17.55
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4212　 -94　-15.71
<6954>　ファナック　　　　　　6086　 -78　-13.04
<6920>　レーザーテック　　　 31940　 -970　-12.97
<4507>　塩野義製薬　　　　　2691.5　 -117　-11.73
<4519>　中外製薬　　　　　　　8103　 -84　 -8.42
<2802>　味の素　　　　　　　　3405　 -125　 -8.36
<4062>　イビデン　　　　　　 12705　 -225　 -7.52
<8267>　イオン　　　　　　　2302.5　 -64　 -6.42
<6146>　ディスコ　　　　　　 48900　 -770　 -5.15
<4568>　第一三共　　　　　　　3419　 -51　 -5.11
<4704>　トレンドマイクロ　　　6672　 -148　 -4.95
<8058>　三菱商事　　　　　　　3769　 -41　 -4.11
<7269>　スズキ　　　　　　　2293.5　 -30.5　 -4.08
<5802>　住友電気工業　　　　　6994　 -115　 -3.84
<2413>　エムスリー　　　　　　2143　 -46.5　 -3.73《CS》

関連記事