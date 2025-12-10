12月10日の強弱材料

*09:12JST 12月10日

強気材料

・日経平均株価は上昇（50655.10、+73.16）

・ナスダック総合指数は上昇（23576.49、+30.59）

・為替相場は円安・ドル高（156.80-90）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（47560.29、-179.03）

・SOX指数は下落（7372.51、-2.70）

・シカゴ日経225先物は変わらず（50850、0）

・米原油先物相場は下落（58.25、-0.63）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・11月国内企業物価指数

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・7-9月期米国雇用コスト指数

・11月米国財政収支

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

・11月中国消費者物価指数

・11月中国生産者物価指数

・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表

・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が英紙FTのイベントで講演

・11月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)

・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表

・ノーベル賞授賞式《NH》