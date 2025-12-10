関連記事
個別銘柄戦略:イズミやジャストプラに注目
*09:11JST
昨日9日の米株式市場でNYダウは179.03ドル安の47,560.29ドル、ナスダック総合指数は30.58pt高の23,576.49pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比変わらずの50,850円。為替は1ドル＝156.80-90円。今日の東京市場では、1株を3株に分割すると発表したイズミ＜8273＞、東京電力HD＜9501＞より損害賠償金として3.32億円を受領し26年2月期第4四半期に特別利益に計上すると発表したヨシムラフード＜2884＞、11月の既存店売上高が6.7％増と10月の0.1％減から増加に転じた物語コーポ＜3097＞、東京都千代田区の事務所・共同住宅（販売用不動産）を売却すると発表したロードスター＜3482＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が35.8％増となったジャストプラ＜4287＞、発行済株式数の2.0％上限の自社株買いと買付け委託を発表した東亜DKK＜6848＞、発行済株式数の0.41％上限の自社株買いと買付け委託を発表したナカボーテック＜1787＞、令和7年度第二航路海底トンネル太陽光発電設備設置工事約6.76億円を受注したと発表したJESCOHD＜1434＞、リチウムイオン電池再生事業が「ふくしま産業活性化企業立地促進補助金」に採択されたと発表したアサカ理研＜5724＞などが物色されそうだ。一方、26年1月期業績予想を下方修正したポールHD＜3657＞、26年4月期利益予想を下方修正したBガレジ＜3180＞、発行済株式数の2.7％上限の自社株買い・消却を発表したが25年10月期売上高・営業利益見込みを下方修正したナ・デックス＜7435＞、434万7900株の株式売出しと65万2100株上限のオーバーアロットメントによる売出し・発行済株式数の5.7％上限の自社株買いを発表したオークマ＜6103＞、東証スタンダードでは、26年1月期純利益予想を下方修正したスバル興＜9632＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
