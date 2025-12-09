*16:29JST 日経平均は続伸、ハイテク関連が牽引

前日8日の米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安の47739.32ドル、ナスダックは32.22ポイント安の23545.90で取引を終了した。ダウ・ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄付き直後は前日の米国安と若干の警戒感があったものの、国内では輸出関連やハイテクなど一部を中心に買いが先行し、終日安定した値動きとなった。為替も大きな変動は見られず、需給では持ち高整理後の買い戻しの動きが意識されたようだ。市場関係者の間では、年末に向けたポジション調整とする見方もあった。

大引けの日経平均は前日比73.16円高の50,655.10円となった。東証プライム市場の売買高は20億4509万株、売買代金は4兆8935億円、業種別ではゴム製品、海運業、医薬品などが値上がり率上位、 その他製品、不動産業、パルプ・紙などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は35.2%、対して値下がり銘柄は60.3%となっている。

個別では、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、レーザーテク＜6920＞、ディスコ＜6146＞、塩野義＜4507＞、安川電＜6506＞、イビデン＜4062＞、伊藤忠＜8001＞、住友電＜5802＞、第一三共＜4568＞、豊田通商＜8015＞、キッコマン＜2801＞、京セラ＜6971＞、良品計画＜7453＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞,ＴＤＫ＜6762＞,任天堂＜7974＞,コナミＧ＜9766＞,トレンド＜4704＞,ダイキン<6367>,ベイカレント<6532>,バンナムＨＤ<7832>,ＨＯＹＡ<7741>,テルモ<4543>,信越化<4063>,中外薬<4519>,三井不<8801>,東京海上<8766>,菱地所<8802>などの銘柄が下落。《FA》