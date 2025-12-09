関連記事
クリアル 主要KPI(2025年11月度)進捗状況
クリアル---主要KPI(2025年11月度)進捗状況
クリアル＜2998＞は5日、主要KPIであるGMV(流通取引総額)及び投資家数の2025年11月度の進捗状況を発表した。
運営する不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL」においては、2025年11月に2件のクラウドファンディング型ファンドの組成を完了した。
組成されたファンドは、第137号「赤坂ホテル」と第138号「大阪レジデンス(城北・布施)」で、それぞれのGMVは36.63億円と49.10億円となった。いずれも想定年利は6.0％で、運用期間はそれぞれ2025年11月14日から2028年11月30日、2025年11月27日から2028年11月30日までとされている。
また、2025年11月単月のGMV実績は85.73億円で、年度累計実績は193.13億円、年度計画に対する進捗率は48.3％となった。累計GMVは926.28億円に達し、前年同月比では143.0％の進捗を記録している。
一方、投資家の進捗状況では、11月の単月実績が3,417人、年度累計27,869人、年度計画に対する進捗率は79.6％、サービス開始以来の累計では124,934人、前年同月比145.6％に上った。
2025年11月末時点での償還済みファンド数は112ファンドで、2025年11月末時点までに運用終了となった全ファンドにおいて、元本割れなしで出資金の償還が完了している。《NH》
