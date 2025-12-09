関連記事
12月9日の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 12月9日
強気材料
・日経平均株価は上昇（50581.94、+90.07）
・SOX指数は上昇（7375.22、+80.38）
・為替相場は円安・ドル高（155.80-90）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（47739.32、-215.67）
・ナスダック総合指数は下落（23545.90、-32.22）
・シカゴ日経225先物は下落（50320、-270）
・米原油先物相場は下落（58.88、-1.20）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・11月マネーストック
・11月工作機械受注
・10月米国JOLT求人件数
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(10日まで)
・植田日本銀行総裁が英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)のイベントで講演
・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・ブラジルFIPE消費者物価指数
・11月中国資金調達総額(15日までに)
・11月中国マネーサプライ(15日までに)
・11月中国元建て新規貸出残高(15日までに)《NH》
