12月9日の強弱材料

*08:42JST 12月9日

強気材料

・日経平均株価は上昇（50581.94、+90.07）

・SOX指数は上昇（7375.22、+80.38）

・為替相場は円安・ドル高（155.80-90）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（47739.32、-215.67）

・ナスダック総合指数は下落（23545.90、-32.22）

・シカゴ日経225先物は下落（50320、-270）

・米原油先物相場は下落（58.88、-1.20）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・11月マネーストック

・11月工作機械受注

・10月米国JOLT求人件数

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(10日まで)

・植田日本銀行総裁が英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)のイベントで講演

・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・ブラジルFIPE消費者物価指数

・11月中国資金調達総額(15日までに)

・11月中国マネーサプライ(15日までに)

・11月中国元建て新規貸出残高(15日までに)《NH》