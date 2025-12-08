関連記事
東証グロース市場250指数先物概況：一部資金シフト観測や出遅れ感などを受け3日続伸
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：一部資金シフト観測や出遅れ感などを受け3日続伸
12月8日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt高の665pt。なお、高値は667pt、安値は659pt、日中取引高は3324枚。先週末の米国市場のダウ平均は反発。ダウ平均、ナスダック総合指数ともに上昇して寄り付き、その後も堅調に推移した。9-10日に開催されるFOMC（連邦公開市場委員会）での追加利下げ観測が相場を下支えした。ただ週末のポジション調整による売り圧力から上値は重く、終日、小幅な値動きに終始した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比3pt高の664ptからスタートした。朝方は下押す場面があったものの、すぐに切り返してプラス圏に浮上。FOMCを前に、プライム市場から内需中心のグロース市場への資金シフトの動きも観測された。米株先物が時間外取引で上昇に転じたことから、買い安心感も強まり、小動きながらも底堅く推移。相対的な出遅れ感も材料視され、3日続伸となる665ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、MTG＜7806＞やフリー＜4478＞などが上昇した。《SK》
スポンサードリンク