東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*16:28JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか不動産業、建設業、卸売業、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、小売業が下落率トップ。そのほか銀行業、その他製品、情報・通信業、サービス業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,559.55 ／ 3.67
2. 不動産業 ／ 2,606.95 ／ 3.18
3. 建設業 ／ 2,644.39 ／ 2.07
4. 卸売業 ／ 4,980.42 ／ 1.96
5. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,388.43 ／ 1.93
6. パルプ・紙 ／ 597.41 ／ 1.91
7. 証券業 ／ 812.56 ／ 1.57
8. 機械 ／ 4,316.4 ／ 1.48
9. 陸運業 ／ 2,307.51 ／ 1.47
10. 金属製品 ／ 1,637.45 ／ 1.45
11. 繊維業 ／ 844.92 ／ 1.16
12. 石油・石炭製品 ／ 2,407.32 ／ 1.16
13. ゴム製品 ／ 5,580.22 ／ 1.15
14. 保険業 ／ 2,919.33 ／ 1.10
15. 鉱業 ／ 927.97 ／ 1.08
16. 鉄鋼 ／ 769.83 ／ 1.06
17. 輸送用機器 ／ 4,845.09 ／ 1.01
18. 水産・農林業 ／ 720.34 ／ 1.00
19. ガラス・土石製品 ／ 1,767.23 ／ 0.99
20. 電力・ガス業 ／ 652.53 ／ 0.74
21. 精密機器 ／ 13,206. ／ 0.66
22. 化学工業 ／ 2,557.63 ／ 0.63
23. 食料品 ／ 2,472.63 ／ 0.54
24. 電気機器 ／ 6,336.37 ／ 0.52
25. その他金融業 ／ 1,226.64 ／ 0.50
26. 医薬品 ／ 3,783.82 ／ 0.41
27. 空運業 ／ 232. ／ 0.26
28. 海運業 ／ 1,701.01 ／ -0.01
29. サービス業 ／ 3,086.87 ／ -0.23
30. 情報・通信業 ／ 7,693.76 ／ -0.28
31. その他製品 ／ 7,245.54 ／ -0.35
32. 銀行業 ／ 508.78 ／ -0.57
33. 小売業 ／ 2,246.78 ／ -1.09《CS》
