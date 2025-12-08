後場の日経平均は27円安でスタート、ソフトバンクGやレーザーテックなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;50464.26;-27.61TOPIX;3376.36;+13.80

[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比27.61円安の50464.26円と前引け値（50473.84円）と概ね同水準から取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、下げ渋る推移。前場の日経平均は、やや買いが先行して始まったものの、すぐにマイナス転換。その後、前場中頃に一時わずかにプラス圏を回復する場面があったほか、前引けにかけても再度下げ渋っていた。アジア株は高安まちまちのなか、後場寄り付き時点の日経平均は引き続き小幅に売り優勢でスタート。9日から10日にかけて開催される米FOMCを控えての持ち高調整もあってやや手掛けにくい反面、内需株などには買いも見られており、日経平均はその後プラス圏を回復している。

東証プライム市場の売買代金上位では、ソフトバンクG＜9984＞、レーザーテック＜6920＞、東京電力HD＜9501＞などが下落している反面、キオクシアＨＤ＜285A＞、フジクラ＜5803＞、三菱重工＜7011＞、ディスコ＜6146＞、豊田合成＜7282＞、サンリオ＜8136＞、日本新薬＜4516＞などが上昇。業種別では、不動産、非鉄金属、建設業などが上昇率上位で推移。《CS》