*12:40JST JIG-SAW---自動操縦標準機開発プロジェクトに前田道路が参画

JIG-SAW＜3914＞は、5日、同社と酒井重工業＜6358＞が共同で推進するロードローラ向け自動操縦等の機能を実用搭載する業界標準機「Auto-Drive Synchronized Control System(ASCS)for Compaction Equipment」プロジェクトに、新たに前田道路が参画したと発表した。

これまでに同プロジェクトに参画した建設会社は、7社(大林組、安藤・間、大成建設、熊谷組、清水建設、フジタ、不動テトラ)であり、今回の前田道路の参画により、合計8社となる。

引き続き、同プロジェクトは、様々な企業・事業体と連携し、業界標準機の実現に向けて取り組んでいく。

同プロジェクトは、i-Construction分野における盛土等の土木構造物に求められる品質に大きく影響する締固め工程において用いられる締固め機械に関する自律制御並びにこれらの自動操縦等の機能を実用搭載する業界標準機の開発を目的としている。

同社と酒井重工業は、2015年より、共同でロードローラ向けの自律走行・操縦システムの共同研究開発及び実証を継続してきた。これは、酒井重工業の建機(ロードローラ)とJIG-SAWが開発する自律走行・操縦ソフトウェアを連携稼働させるもので、実用化・製品化を目指して取り組み、研究開発及びテストのプロセスを経て、2019年には実際の走行・稼働を実現場で実証することが可能なレベルとなった。

そこで同年6月、同社と酒井重工業は、締固め機械向け自動操縦プロジェクト「Auto-Drive Synchronized Control System(ASCS)for Compaction Equipment」に関する覚書を締結し、実用化に向けた取り組みを加速させ、2024年10月より共同開発にかかる「自動運転ローラ(ARMs)」の受注を開始している。

同プロジェクトは、舗装用締固め機械へも裾野を広げ、より広範囲での共同体としての展開を予定しており、引き続き建設会社の参画等を通じ、「自動運転ローラ(ARMs)」の完成度を高める研究開発を進めていく。《AK》