12月8日の強弱材料
*08:41JST 12月8日
強気材料
・NYダウは上昇（47954.99、+104.05）
・ナスダック総合指数は上昇（23578.13、+72.99）
・SOX指数は上昇（7294.84、+78.87）
・シカゴ日経225先物は上昇（50680、+200）
・米原油先物相場は上昇（60.08、+0.41）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（50491.87、-536.55）
・米長期金利は上昇
・為替相場は円高・ドル安（155.10-20）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10月毎月勤労統計-現金給与総額
・10月実質賃金総額
・7-9月期GDP改定値
・7-9月期GDPデフレーター
・10月国際収支(経常収支)
・11月銀行貸出動向(含信金前年比)
・11月貸出動向銀行計
・11月景気ウォッチャー調査 現状判断
・11月景気ウォッチャー調査 先行き判断
・11月米国ニューヨーク連銀1年インフレ期待
・10月ドイツ鉱工業生産指数
・11月中国貿易収支
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・ブラジル週次景気動向調査
・11月ブラジル自動車販売台数
・ブラジル貿易収支(先週)《NH》
