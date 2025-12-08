12月8日の強弱材料

*08:41JST 12月8日

強気材料

・NYダウは上昇（47954.99、+104.05）

・ナスダック総合指数は上昇（23578.13、+72.99）

・SOX指数は上昇（7294.84、+78.87）

・シカゴ日経225先物は上昇（50680、+200）

・米原油先物相場は上昇（60.08、+0.41）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（50491.87、-536.55）

・米長期金利は上昇

・為替相場は円高・ドル安（155.10-20）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10月毎月勤労統計-現金給与総額

・10月実質賃金総額

・7-9月期GDP改定値

・7-9月期GDPデフレーター

・10月国際収支(経常収支)

・11月銀行貸出動向(含信金前年比)

・11月貸出動向銀行計

・11月景気ウォッチャー調査 現状判断

・11月景気ウォッチャー調査 先行き判断

・11月米国ニューヨーク連銀1年インフレ期待

・10月ドイツ鉱工業生産指数

・11月中国貿易収支

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・ブラジル週次景気動向調査

・11月ブラジル自動車販売台数

・ブラジル貿易収支(先週)《NH》