ぐるなび、投資有価証券売却で特別利益7200万円計上へ

■資産効率向上で有価証券を一部売却

ぐるなび<2440>(東証プライム)は12月5日、保有する投資有価証券の一部売却を決定し、2026年3月期第4四半期に特別利益(投資有価証券売却益)を計上する見込みと発表した。同社は資産効率の向上と財務体質の強化を目的に売却を進める。

売却対象は同社が保有する有価証券1銘柄で、売却時期は2026年1月30日を予定している。これにより発生する投資有価証券売却益は7200万円の見込みである。

同売却益は2026年3月期第4四半期に特別利益として計上する予定だ。通期業績への影響については現在精査中としており、業績予想の修正が必要と判断した場合は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

