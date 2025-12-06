*15:34JST 米国株式市場は上昇 追加利下げ観測が支援材料

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（5日）

DEC6

Ｏ 50650（ドル建て）

Ｈ 50855

Ｌ 50235

Ｃ 50690 大証比+210（イブニング比+40）

Vol 3474



DEC6

Ｏ 50605（円建て）

Ｈ 50845

Ｌ 50220

Ｃ 50680 大証比+200（イブニング比+30）

Vol 18045

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（5日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.37円換算）で、東エレク＜8035＞、三菱商事<805

8>、ソフトバンクG＜9984＞など上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 196.56 -3.70 3054 2

2

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.28 0.79 2529 -0.5

8035 (TOELY) 東京エレク 106.74 5.64 33168 2

8

6758 (SONY.N) ソニー 28.03 -0.57 4355 2

3

9432 (NTTYY) NTT 24.81 0.36 154 0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.54 1.13 3813 6

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.66 0.91 4919 3

6

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.54 0.45 56772 3

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 62.12 12.08 19303 18

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.56 1.11 4835 2

7

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 118.88 1.58 9235 4

4

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.96 1.56 4910 -39

8031 (MITSY) 三井物産 545.85 28.22 4240 2

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.99 8545 296

4568 (DSNKY) 第一三共 22.22 -2.44 3452 -

4

9433 (KDDIY) KDDI 17.19 0.09 2671 -4

7974 (NTDOY) 任天堂 19.94 -1.17 12392 -10

8

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.69 0.42 5545 16

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.43 -0.53 1524

4

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.49 -0.38 5746

5

6902 (DNZOY) デンソー 12.89 -0.12 2003 1.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.59 -0.41 8263 3

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.68 -0.52 2902

2

8411 (MFG.N) みずほFG 7.35 0.49 5710 47

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.66 -0.02 19670 -4

0

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.18 -0.32 4406 -

4

7741 (HOCPY) HOYA 154.51 4.66 24006 106

6503 (MIELY) 三菱電機 57.50 3.72 4467 -

1

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.88 0.91 3381

2

7751 (CAJPY) キヤノン 29.29 0.35 4551 2

1

6273 (SMCAY) SMC 18.04 0.69 56057 -113

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.60 0.15 1647 -312.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 29.70 1.80 46145 4

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.45 -0.19 2090 -6

8053 (SSUMY) 住友商事 31.80 1.03 4941 4

1

6702 (FJTSY) 富士通 26.08 -0.54 4052 1

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.55 -0.58 7007

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 1.85 1709 166.

5

8002 (MARUY) 丸紅 274.47 21.75 4264 2

1

6723 (RNECY) ルネサス 6.67 0.92 2073 2.

5

6954 (FANUY) ファナック 19.16 3.59 5954 2

3

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.69 1.03 3525 5

8801 (MTSFY) 三井不動産 33.90 -0.90 1756

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.46 -0.17 5043 -7

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.45 -0.24 3247 -

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.29 0.24 2045 -2

6

6857 (ATEYY) アドバンテスト 130.90 7.40 20338 13

8

4543 (TRUMY) テルモ 15.21 -0.39 2363 -

6

8591 (IX.N) オリックス 27.82 1.08 4322 4

1

（時価総額上位50位、1ドル155.37円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1165 94 8.78

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1499 106 7.6

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8545 296 3.59

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2752 54 2.0

0

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6752 (PCRHY) パナソニック 11.35 1763 -88 -4.7

5

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7147 -172 -2.3

5

6869 (SSMXY) シスメックス 9.23 1434 -24.5 -1.6

8

「米国株式市場概況」（5日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47954.99 前日比：104.05

始値：47879.60 高値：48133.54 安値：47871.51

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23578.13 前日比：72.99

始値：23567.77 高値：23680.03 安値：23506.00

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6870.40 前日比：13.28

始値：6866.32 高値：6895.78 安値：6858.29

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.791％ 米10年国債 4.138％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は104.05ドル高47,954.99ドル、ナスダックは72.99

ポイント高23,578.13で取引を終了した。ダウ平均、ナスダック総合指数ともに上昇

して寄り付き、その後も堅調に推移した。来週開催されるFOMC（連邦公開市場委員

会）での追加利下げ観測が相場を下支えした。ただ週末のポジション調整による売

り圧力から上値は重く、終日、小幅な値動きに終始した。セクター別ではメディ

ア・娯楽が上昇、公益事業が下落した。

動画配信大手ネットフリックス（NFLX）は、メディア大手ワーナー・ブラザーズ・

ディスカバリー(WBD)の映画およびストリーミング部門を720億ドルで買収すること

で合意したと発表したが、トランプ政権が独占禁止法上の懸念を示した。ネットフ

リックスは下落、WBDは上昇して終えた。デジタルインフラ会社デジタルブリッジ・

グループ（DBRG）はソフトバンクグループが買収する方向で協議と伝わり急騰。法

人向けITソリューションを提供するヒューレット・パッカード・エンタープライズ

（HPE）は11－1月期売上高見通しが市場予想に届かず一時失望売りが広がったが、

市場予想を上回る調整後1株利益見通しなどを評価する買いが入り、上昇して終え

た。アナリストによる目標株価引き上げが支援材料となったアルファベット（GOOG

L）は上昇。メタ・プラットフォームズ（META）は上昇。AIウェアラブルのスタート

アップ企業リミットレスがメタに買収されたと発表した。

次期FRB議長候補の最有力とみられている米国家経済会議（NEC）のハセット委員長

は、地区連銀総裁の任命を巡り居住要件を新設すべきとするベッセント財務長官の

意見を支持する考えを示した。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》