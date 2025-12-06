*14:33JST 豪ドル週間見通し：下げ渋りか、政策金利は長期間据え置きとなる可能性

■強含み、7-9月期経済成長率は前期実績を上回る

今週の豪ドル・円は堅調推移。12月3日発表の7-9月期国内総生産は前年比＋2.1％で前期の成長率を上回ったことが好感された。日本銀行による12月利上げの可能性が高まったものの、日豪金利差が大幅に縮小するとの見方は一部にとどまり、リスク回避的な豪ドル売り・円買いは拡大しなかった。取引レンジ：100円35銭-102円37銭。

■下げ渋りか、政策金利は長期間据え置きとなる可能性

来週の豪ドル・円は下げ渋りか。12月9日発表の豪準備銀行政策金利は3.60％で据え置きとなる見込み。10月のインフレ率は9月実績を上回っており、豪準備銀行（中央銀行）の政策金利は長期間据え置きとなる見込み。新たな豪ドル売り材料が提供されない場合、リスク回避的な豪ドル売り・円買いがただちに強まる可能性は低いとみられる。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント

・9日：豪準備銀行政策金利発表（前回：3.60％）

・11日：10月失業率（前回：3.60％）

予想レンジ：101円50銭-104円50銭《FA》